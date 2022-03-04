艾司摩爾半年內調薪上看19% 今年台灣徵才1000人

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（中央社記者張建中台北4日電）半導體微影設備廠艾司摩爾（ASML）今天宣布，在台灣啟動大規模徵才計畫，預計今年招募1000名工程人才。因應人力市場競爭激烈，ASML半年內大舉調薪15%至19%。

ASML目前在台灣設有4個客戶支援中心、2個研發製造中心及2個訓練中心，台灣員工約3600人；因應台積電未來將在高雄設廠，ASML規劃設立高雄辦公室。

ASML台灣區暨東南亞區人資協理劉伯玲表示，今年預計在台灣招募1000名工程人才，至今年底在台灣的員工人數將達4200人，將是ASML亞洲最大據點。

劉伯玲說，因應人力市場競爭激烈，去年7月展開一波調薪，今年初再次調薪，估計自去年7月起，半年內調薪幅度高達15%至19%。

她指出，新進碩士畢業的客戶支援工程師加入ASML，加計輪班津貼後，年薪上看新台幣160萬元，頗具競爭力。

ASML將於3月5日起展開全台校園徵才活動，推出ASML創新體驗車和MR擴增實境裝機體驗，讓新鮮人更認識ASML獨步全球的微影技術。

針對長期人才永續議題，ASML表示，將致力打造最佳工作場域、促進產學合作及推廣科普教育，並建立強調尊重、兼容、鼓勵工作生活平衡的文化。（編輯：黃國倫）1110304