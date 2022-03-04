俄烏戰火延燒 新台幣貶至28.115元近5個月新低

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（中央社記者蘇思云台北4日電）俄烏戰火延燒，外資持續匯出，新台幣兌美元今天收盤收28.115元，貶5.4分，來到近5個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額也放大到19.27億美元。

俄烏戰事延燒，烏克蘭核電廠更遭到俄軍砲擊起火，引發資本市場波動。亞洲股匯市今天也受到波及，台股今天大跌197.88點，收在17736.52點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超462.97億元。

外匯交易員表示，地緣政治衝突升溫，外資今天匯出需求增加，雖然新台幣盤中貶破28.1元關卡後，出口商也有趁機拋匯，不過仍難抵貶勢；新台幣兌美元今天開盤價為28.110元，最高28.070元、最低28.123元，收在28.115元，創下去年10月中以來新低。

外匯交易員表示，亞洲貨幣今天除了日圓外幾乎全數走貶，新台幣短期難逃震盪整理格局，後續仍要持續關注俄烏戰事變化，以及外資動向。

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至於新台幣是否可能大幅走貶，中經院副院長王健全今天表示，經濟恐慌時，資金自然會往避險貨幣移動，近期像美元、日幣，最近人民幣也變成避險貨幣，不過從過去歷史經驗來看，美元長期是走貶的，短期則是因為地緣政治、通膨壓力等原因，讓美元相對強勢、新台幣相對走弱。

王健全表示，台灣還是有基本面支撐，加上出口貿易表現好，新台幣難有大幅貶值空間，除非俄烏衝突拉長時間，或是台灣的貿易競爭對手國大幅貶值，新台幣才有可能大幅走貶。（編輯：黃國倫）1110304