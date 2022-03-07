長榮海運整併業務 收回4子公司船務代理

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（中央社記者江明晏台北7日電）長榮海運終止與長榮國際合作關係，收回4大子公司船運代理業務，長榮海運表示，為提升營運績效降低成本，自2017年起即陸續整併收回自營，迄今已進行16個國家。

長榮海運自3月10日起，收回長榮海運（亞洲）有限公司（EMA）、長榮海運新加坡（EMS）、義大利海運（ITS）與長榮香港（EGH）4大公司在長榮國際的船運代理業務。

長榮海運表示，為提升營運績效降低成本，自2017年起陸續收回全球各地代理行，整併船務代理業務收回自營，成立海外子公司，迄今已進行16個國家，為貫徹此政策，台灣船務代理收回自營提案，經今年1月25日董事會通過在案，且規畫執行中。

由於長榮國際先前2月25日改選變天，此消息挑動市場敏感神經，猜測與經營權之爭有關，由於台灣船務代理收回在1月25日董事會已通過在案，長榮海運回應與經營權無關。

長榮國際先前改選變天，張榮發大房三兄弟大哥張國華僅獲2董1監，外傳因張榮發二房、張國煒母親轉向支持「弟弟派」張國明和張國政，聯手取得3董1監，有望搶下經營權。

市場分析，掌握長榮集團旗下6家公司的大哥張國華在其他事業版圖都會面臨壓力，牽動長榮集團旗下6公司相關經營權。（編輯：張均懋）1110307