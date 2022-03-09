電信直接銷售比重達8成 中磊去年每股賺3.44元

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（中央社記者潘智義台北9日電）電信寬頻設備廠中磊電子今天召開法說會，並公布去年獲利表現；全年歸屬母公司稅後淨利新台幣8.6億元，合併每股稅後盈餘（EPS）為3.44元。

隨著寬頻技術需求增加，中磊總經理王煒表示，公司已經是全球各大電信商策略技術夥伴，電信直接銷售比重高達8成。

展望2022年，王煒抱持樂觀態度，隨著全球電信業者積極投入頻寬基礎建設，帶動數位經濟商機及遠距新興應用蓬勃發展，家用寬頻設備、商用網通設備、下世代物聯網應用及影音串流設備等需求大增。

中磊表示，主力產品如新世代光纖接取設備、WiFi 6 /6E無線設備、數位影音機上盒、5G FWA固網無線接取設備、5G小型基地台等貢獻將陸續發酵。

全球布局方面，中磊說明，既有主力市場北美及歐洲穩健成長，並持續耕耘新興市場如東南亞、印度、拉丁美洲等，電信市占率持續擴大，累計全年寬頻設備出貨量逾3000萬套。並因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及市場變動，維持產能高度彈性。

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中磊電子公布2021年第4季營收為132億元，創公司單季新高紀錄，較上季成長19%，年增25%；第4季單季營業利益4.5億元，季增92%，年成長18%；第4季歸屬母公司稅後淨利3.7億元，季增104%，年增24%。以加權平均股數約2.5億股計算，第4季每股稅後盈餘（EPS）達1.49元。

檢視全年營運表現，中磊2021年合併營收達439億元，較2020年的361億元增加22%；累計全年營業利益10.5億元；歸屬母公司稅後淨利為8.6億元，年減5%。以加權平均股數約2.5億股計算，2021年合併每股稅後盈餘為3.44元，較前一年的3.66元減少。（編輯：楊蘭軒）1110309