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「妖鎳」行情鑄幣成本暴漲？ 楊金龍：貨幣安全存量一年

2022/3/10 14:55（3/10 15:11 更新）
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俄烏戰火推升國際鎳價衝破10萬美元創天價，立委關注是否影響鑄幣成本大增。中央銀行總裁楊金龍10日在立法院財政委員會表示，台灣有一年貨幣安全存量。中央社記者徐肇昌攝 111年3月10日
俄烏戰火推升國際鎳價衝破10萬美元創天價，立委關注是否影響鑄幣成本大增。中央銀行總裁楊金龍10日在立法院財政委員會表示，台灣有一年貨幣安全存量。中央社記者徐肇昌攝 111年3月10日
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（中央社記者蘇思云台北10日電）俄烏戰火推升國際鎳價一口氣衝破10萬美元創天價，立委關注是否影響鑄幣成本大增。中央銀行總裁楊金龍今天表示，台灣有一年貨幣安全存量，加上貨幣回收後，也會回收再鑄造使用，因此暫不受國際鎳價波動影響鑄幣。

立法院財委會今天邀請央行總裁楊金龍進行業務報告，同時審查央行111年度營業預算。

民進黨立委江永昌關注，俄烏戰爭情勢延燒衝擊大宗商品市場，新台幣10元硬幣會用到的鎳也大幅飆漲，國際鎳價8日一度飆破每噸10萬美元，創新天價，漲幅高達111%，被市場稱為「妖鎳」行情，是否連帶讓台灣央行貨幣鑄幣成本大增。

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楊金龍表示，第一，貨幣部分有安全存量一年，第二，貨幣回收後，會分解、後續回收再鑄造使用，雖然部分金屬原料價格上漲，但都有持續關心相關議題。

立委詢問鎳價若上漲到一定程度，民眾有沒有可能拿硬幣賣給金屬業者。央行官員表示，目前使用的鎳是去年6月購買，以10元硬幣來說，材料成本約占6到7成，不過，10元、50元硬幣算高面額，應該不會出現這種情形。（編輯：潘羿菁）1110310

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