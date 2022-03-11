台灣新東向發展 AIT點名半導體、AI等領域經貿合作

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（中央社記者張璦11日台北電）台灣與美國之間投資力道成長強勁，美國在台協會（AIT）商務組參事謝貝晴今天表示，疫情加快全球供應鏈重組，美國很希望與台灣擴大經貿合作領域，包含半導體、人工智慧等，期待能透過深化合作，創造雙贏局面。

新東向全球產學研聯盟、台灣數位治理協會與安侯建業等今天共同主辦「台灣全球化的新東向戰略」年度論壇，無任所大使林佳龍、經濟部政務次長陳正祺、僑委會副委員長徐佳青與謝貝晴（Betsy Shieh）等人出席。

台灣數位治理協會理事長陳春山與台灣奈微光創辦人陳孝昌發布「2022新東向戰略白皮書」，內文提及，新東向使命在於打造產業合作、貿易、資本、技術、人才的新型態台美策略夥伴關係，並建立具有台灣特色的國際供應鏈、產業鏈模式等。

針對台美貿易與科技合作戰略規劃主題，謝貝晴表示，台灣和美國經貿關係緊密，是彼此可信賴的夥伴，台美目前雙邊關係為史上最佳，期待在既有深厚基礎上，持續深化合作。

她指出，近年，COVID-19疫情為世界經濟帶來結構性改變，加快全球供應鏈重組，美國很希望與台灣擴大合作領域，包含半導體、資通訊、綠能和人工智慧（AI）技術等。

謝貝晴說，台灣製造能力出眾，在尖端科技領域擁有完整供應鏈，為台灣極大優勢，美國企業則擁有研發能力等，且是全球重要消費市場，美企也很樂意與台廠合作、布局美國市場，甚至進軍全球，締造雙贏局面。

她表示，美國擁有良好投資條件，商業環境公平、穩定、透明，同時也是世界研發與創業中心、人才充沛；近幾年，台灣對美投資成長力道強勁，大型、中小企業赴美投資案例、金額逐年增加。

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謝貝晴也在論壇中介紹相關投資途徑，比如在華府舉辦的選擇美國投資高峰會（Select USA Investment Summit）提供一站式服務，美國政府官員、企業高層與業界領袖在會中討論產業趨勢、最新投資政策和機會，另也提供線上媒合工具，協助企業做投資決策等。

她說，AIT商務組並為台灣代表團在高峰會前後規劃加值行程，產業領域橫跨航太、5G、電動車、半導體等，參與者可以赴美各州實地考察；今年高峰會於6月底登場，將採實體、線上並進，也歡迎台廠了解相關資訊。（編輯：潘羿菁）1110311