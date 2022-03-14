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俄烏危機未解 台股本週恐持續震盪

2022/3/14 08:14（3/14 08:30 更新）
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（中央社記者韓婷婷台北14日電）俄羅斯入侵烏克蘭危機未解，投資人深感不安，美股持續走跌，科技股跌勢尤深，對於台股壓力仍在，分析師表示，本週指數恐受到戰事牽動，持續震盪。

受到俄烏戰事持續影響，美股4大指數收黑，道瓊工業指數終場下跌229.88點、跌幅0.69%、收在32944.19點，S&P 500指數下跌55.21點、跌幅1.30%、收在4204.31點，NASDAQ指數下跌286.15點、跌幅2.18%、收在12843.81點，費城半導體指數下跌66.924點、跌幅2.08%、收在3144.146點。

除了俄烏戰局之外，市場本周聚焦美國聯邦準備理事會公開市場操作委員會（FOMC）會議結果，分析師表示，目前市場預期3月升息幅度應以1碼（0.25個百分點）為主，只要這次升息步調不超乎市場預期，對於提振近期多頭氣勢都有助益。

法人認為，若俄烏情勢和緩，外資可望回補台股，觀察台指期淨空單情況已達較低水位，顯示一旦局勢和緩，外資將由空翻多；不過，融資餘額自俄烏2月24日開戰以來僅減約2%，低於指數一度跌幅超過7%，顯示籌碼有趨於凌亂的疑慮，對後市反彈不利。

歐股則出現反彈走勢，倫敦FTSE 100指數上漲56.55點、漲幅0.80%、收在7155.64點，法蘭克福DAX 30指數上漲186.01點、漲幅1.38%、收在13628.11點，巴黎CAC 40指數上漲53.05點、漲幅0.85%、收在6260.25點。（編輯：郭無患）1110314

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