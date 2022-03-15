環球晶支付世創交易終止費 每股純益降至27.27元

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（中央社記者張建中新竹15日電）半導體矽晶圓廠環球晶去年因認列支付世創（Siltronic）交易終止費，全年稅後淨利滑落至新台幣118.7億元，為4年來新低水準，每股純益27.27元。

受惠客戶需求強勁，環球晶去年第4季營收攀高至157.5億元，較第3季再增加2.5%，連續9季成長，並改寫單季營收歷史新高紀錄。

環球晶第4季在產品平均售價提高、產品組合優化下，毛利率揚升至41.3%，較第3季拉升2.2個百分點，並創史上新高紀錄。

環球晶公開收購世創一案破局，於去年第4季認列5000萬歐元（約新台幣15.7億元）的交易終止費，影響第4季稅後淨利滑落至21.2億元，季減31.7%，單季每股純益約4.87元。

環球晶去年總營收突破600億元，達611.31億元，年增10.4%，創年度營收歷史新高；毛利率38.1%，揚升0.9個百分點；稅後淨利118.7億元，年減9.4%，為4年來新低，每股純益27.27元，較前一年的30.11元下滑。

隨著半導體下游廠商資本支出迅速成長，加上5G在各地區的急速發展，皆鞏固對於關鍵材料半導體矽晶圓的強勁需求。環球晶統計，預付貨款達10.3億美元（約新台幣286.4億元）。

環球晶預期，半導體熱絡需求可望延續到2022年底，晶片短缺情況將延續至2022年，部分電子元件交貨時間延長到2023年。（編輯：楊蘭軒）1110315