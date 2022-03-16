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股匯不同調 台股小漲新台幣連4貶再創波段新低

2022/3/16 17:46
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（中央社記者潘姿羽台北16日電）美股強勢反彈，台股開高走低收小紅，不過新台幣貶勢依舊，今天收盤收28.625元，貶值1.3分，不只連4貶，也續創逾1年3個月新低紀錄。

美股強彈，台股今天開高走低，從大漲逾百點重回萬七關卡之上，一度到下跌逾百點，高低點落差達277.34點，加權指數終場收在16940.83點，小漲14.77點。

外匯交易員指出，外資今天賣超台股金額縮水至百億元，但在匯市還是匯出不手軟，進口商也進場買匯，加劇台幣貶值壓力。

不過外匯交易員指出，眼見新台幣短短時間內接連貶破28.4、28.5、28.6元價位，近兩日央行調節力道轉趨積極，使得盤中匯價一度拉回，出口商雖然有丟一些美元，多數廠商還是抱持惜售心態，讓央行穩匯之路更辛苦。

新台幣兌美元今天開盤價為28.610元，最高28.578元、最低28.678元，由於外資續從台股提款並匯出，央行也擴大調節力道，台北及元太外匯市場總成交金額爆量至24.075億美元。

美國聯準會將於台灣時間17日凌晨公布3月利率決策會議，外匯交易員表示，市場緊盯升息計畫及縮表態度是否符合預期，接下來的市場反應及美元走勢也將牽動後續台灣股匯市發展。（編輯：潘羿菁）1110316

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