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開發金去年獲利創新高 股利可望優於往年

2022/3/16 18:23
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（中央社記者潘姿羽台北16日電）開發金控今天舉行2021年第4季線上法人說明會，宣布去年全年稅後淨利達新台幣350億元，創下歷史新高，年成長達177%；在獲利穩健成長的情況下，今年發放的股利可望高於往年。

開發金控今天對外公布財務表現及整體營運報告，2021年整體獲利穩健增長，開發金控與各子公司中國人壽、凱基銀行、凱基證券與中華開發資本均維持強健資本，中國人壽更成為2021年獲利貢獻最多的子公司，全年稅後淨利為285.4億元，開發金控認列134.5億元。

外界關注公司股利政策，開發金表示，由於2021年獲利較上年度成長許多，希望股利能適度反映，因此絕對金額會比往常多，但仍視各子公司上繳狀況等因素，做出最後決策。

近期台股走勢震盪，不過開發金認為上市櫃公司獲利能力還是不錯，因此展望偏向審慎樂觀。

開發金控總經理龐德明會中也表示，中國人壽自2021年12月30日成為開發金控100%持有的子公司後，未來可望持續挹注獲利表現，強化集團競爭力；後續也將透過各子公司合作，進一步拓展營運效能。（編輯：楊凱翔）1110316

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