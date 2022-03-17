中鼎攜手工研院 實踐淨零排放

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北17日電）統包工程承攬商中鼎集團今天宣布，與工研院簽署合作備忘錄，就淨零碳排、氫能暨再生能源等產業的技術開發及應用進行合作，以結合雙方專業帶動產業，共同減緩全球暖化。

中鼎發布新聞稿指出，為協助產業加速達成淨零碳排願景，這次與工研院合作，主要從碳捕捉及再利用、含氫能的低碳能源應用、產業廢棄物循環化、再生能源與儲能設備可靠度等4大面向，建立相關技術與實務應用。

中鼎強調，致力以綠色工程推動全球永續，因應全球減碳趨勢，近年積極投入綠能、儲能等低碳業務，於太陽光電、離岸風電、鋰電池廠、LNG接收站等建廠工程及資源循環產業建立豐富實績。

中鼎說明，為積極拓展綠色工程與高科事業等具發展潛力領域，於今年初成立高新事業發展暨策略管理委員會，執行長陳振欽表示，透過與工研院合作，期待能掌握碳捕捉及再利用（CCSU ）技術、廢溶劑及廢塑膠等資源的回收再利用，以及氫能等關鍵技術的開發，完善達到碳中和、淨零目標的重要路徑。

工研院副院長彭裕民指出，工研院在淨零排放上，發展檢測與計量技術以協助產業及早布局淨零永續經營，確保天然氣公平交易、儲能系統與太陽光電模組的產品安全功效，滿足潔淨能源基礎設施計量需求。

工研院並布局多項綠能技術，開發多項產業製程與材料的低碳排放技術。（編輯：蘇志宗）1110317