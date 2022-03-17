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外資終止連18賣台積電 買超台股448億元

2022/3/17 17:45
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（中央社記者張建中台北17日電）台股今天大漲507.39點，收在17448.22點，收復年線17350點。三大法人買超新台幣500.1億元，其中外資買超448.2億元，並對台積電轉賣為買，終止連18個交易日賣超趨勢。

隨著美股勁揚，台股今天在電子、金融與傳統產業股全面走揚帶動下，開高走高，指數終場大漲507.39點，漲點創近10個月來新高，收在17448.22點，成交值4008.73億元。

三大法人今天同步買超，自營商買超51.7億元，投信買超0.2億元，外資及陸資買超448.2億元，合計500.1億元。

外資在連續18個交易日共賣超台積電51.6萬張後，今天轉賣為買，加碼台積電2萬711張，位居外資買超第6名；帶動台積電股價勁揚24元，攀升至582元，市值激增6223億元，攀高至15.09兆元，並貢獻大盤指數約200點。

台積電盤中零股交易則進一步降溫，成交金額降至9.5億元，成交股數則降至164萬1999股，較16日減少55.8%，更較15日台積電除息前夕的高峰1001萬6561股減少83.6%。

外資買超前10名其餘個股依序為群創、聯電、元大台灣50反1、開發金、華航，第7至10名為元大滬深300正2、鴻海、華邦電及中鋼。

外資今天賣超友達最多，達1萬4592張，其餘賣超前10名個股還有仁寶、興富發、定穎、元晶、景碩、允強、緯創、東和鋼鐵及中華。

分析師王兆立表示，年線是長線強弱關鍵，是重要觀察指標。近期俄烏緊張情勢暫緩，但並未完全消除，後續發展將持續牽動國際股市，影響外資動向與台股表現，仍須追蹤留意。（編輯：楊蘭軒）1110317

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