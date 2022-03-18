台電發行公司債128億 籌措電力開發資金
2022/3/18 17:47
（中央社記者梁珮綺台北18日電）台電今天表示，為籌措電力開發所需資金，預計4月下旬發行111年度第1期無擔保普通公司債新台幣128億元，將用於大潭電廠、台中電廠燃氣機組興建及第七輸變電計畫、北區一期電網計畫等。
台電昨天召開常務董事會，會中決議將發行111年度第1期無擔保普通公司債128億元，以因應開發電源及穩定供電。
台電今天發布新聞稿說明，為確保穩定供電，仍需持續開發多元電源及電網，籌資主要因應大潭電廠增建燃氣複循環機組發電計畫、台中電廠新建燃氣機組計畫、第七輸變電計畫及北區一期電網計畫等。
台電並公布公司債發行條件，一、5年期無擔保普通公司債：利率0.85%發行52億元，採固定利率計息，每一年付息一次，自發行日起屆滿第4、5年各還本二分之一。
二、7年期無擔保普通公司債：利率0.89%發行56億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
三、10年期無擔保普通公司債：利率0.90%發行20億元，採固定利率計息，每一年付息一次，到期一次還本。
台電表示，本期公司債的發行尚須經申報生效後確定。（編輯：楊蘭軒）1110318
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