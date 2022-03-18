防堵理專弊案 金管會研議精進高階經理人問責制

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（中央社記者謝方娪台北18日電）國銀龍頭台灣銀行出現理專弊案，引起高度關注，為防堵弊端，金管會參考歐美國家制度，將研議精進高階經理人問責機制，在銀行業發生重大違失時進行問責。

台銀張姓前理專舞弊近10年，至少6名客戶受害、遭挪用款項達新台幣2880萬元，目前張姓前理專更已人間蒸發不知去向。銀行業弊案頻傳，自2017年至今，金管會已出手開罰24件、裁罰金額合計達2.02億元，如今公股銀行出現弊案，更引起外界關注。

金管會主委黃天牧21日將赴立法院財委會，針對「強化銀行公司治理與銀行理專相關行為規範」進行專案報告。報告內容顯示，金管會為強化對理專的行為規範，已從銀行內控制度、內部稽核及金融檢查等3面向，要求銀行持續檢討並強化管理機制，落實理專十誡、理專十誡2.0等。

此外，金管會指出，要降低銀行理專行為風險，除了仰賴防弊措施，形塑良好企業文化更是關鍵，因此，金管會將採取4大強化監理措施。

第一，建立誠信文化。金管會已結合公會及周邊單位共同倡議，盼促使金融機構董事會及經營管理階層重視誠信文化，透過公司治理、員工招募培訓與薪酬獎懲制度等，由上而下形塑誠信經營及公平待客的觀念價值與行為期待。

第二，精進問責機制。為強化督導管理責任，金管會將參考歐美國家高階經理人員問責制度，與金融機構充分溝通，確認相關經理人在組織內的責任範圍及分配情形，研議精進高階經理人問責機制，審慎規劃並循序逐步推動，在銀行業發生重大違失時進行問責。

第三，嚴明金融紀律。金管會說，目前已視金融機構缺失情節提高罰鍰、對督導管理人員採取相應處分並要求銀行增加作業風險資本計提等，以適度反映銀行作業風險；另一方面，若督導管理人員善盡職責，主動發現違失情事，金管會將視缺失情節考量酌減或不予處分，並請銀行予以獎勵。

對於發生缺失的金融機構，金管會也將在公司治理評鑑時加重扣分或不予列入評鑑，並將要求由獨立專業機構查核銀行制度弱點及改善計畫。

第四，強化教育宣導。金管會將持續要求銀行強化董監事、經理人及員工對行為準則的認知及規範，並加強教育訓練。（編輯：林淑媛）1110318