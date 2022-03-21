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遠傳攜手高通 展示5G專網新方案

2022/3/21 13:31
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（中央社記者江明晏台北21日電）遠傳電信攜手高通，將於22日登場的2022智慧城市展首度展示「5G專網彈性製造解決方案」，有助於製造業達成智慧化與去線化，加速推動產業升級轉型。

2022智慧城市展將於22日登場，遠傳電信攜手高通首度展示「5G專網彈性製造解決方案」，包括以高效益的無線傳輸賦予產線彈性快速調整優勢，以及透過AI和邊緣運算進行智慧人臉辨識應用。

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遠傳說明，「5G專網彈性製造解決方案」免除實體線路布建複雜問題，可支援多種工控I/O介面，使資料可控可管，產線也更具彈性、便於快速調整、減少產線停機時間，而自主移動搬運車也具備跨區、跨樓層移動能力。此外，5G大量資料傳輸效能與低延遲特性，也有助於產線機台聯網、智慧邊緣運算與影像辨識等應用得以實現。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，國內企業對5G專網的需求日漸提高，以高科技和製造業的需求最為迫切，透過5G專網可大幅協助工廠自動化、降低製程不良率、提升稼動率與廠務管理效益。（編輯：張良知）1110321

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