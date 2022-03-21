CIP：彰芳西島風場一期陸上變電站加入台電系統

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（中央社記者曾智怡台北21日電）哥本哈根基礎建設基金（CIP）彰芳暨西島離岸風電計畫第一期100MW陸上變電設備，日前完成通訊測試與跳脫測試後，已順利加入台電系統，後續將在此基礎上，完成第二期陸上變電站工程，以整場600MW總裝置容量運轉。

CIP今天發布新聞稿表示，彰芳西島風場陸上變電站位於彰濱工業區，是整個彰芳西島離岸風場計畫的第1個施作項目，分為第一期100MW及第二期500MW兩期工程，於2020年7月正式動工。

CIP表示，產業關聯政策要求的國產化項目為配電盤、開關設備跟變壓器等3項零組件，占比僅為整體合約金額的25%，但CIP主動擴大國產化項目，委由台灣東元電機作為大統包，全權包辦設計、採購到施工等各項目，遠超過政府規定。

至於彰芳西島風場陸上變電站工程，CIP指出，人力配置以近100%本土資源建造，變電站工程主要設備皆由台灣本土廠商供應，包括士林電機的變壓器與電抗器、東元的開關設備與配電盤，以及華新麗華的陸域電纜；泰興工程負責建物設計及土建，真毅營造則進行陸纜管排安裝。

對風場營運至關重要的SCADA通訊系統，則有本土廠商雷力科技參與。

CIP表示，在計畫團隊、承攬商與設備供應商三方努力，以及台電各單位從設計到測試等不同環節的指引與協助下，第一期100MW陸上變電設備成功加入台電系統。

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彰芳暨西島離岸風電計畫執行長山諾（Dennis Sanou）表示，陸上變電站是電力系統輸配電的重要環節，必須滿足持續、安全、可靠的供電需求，也是離岸風電風場併聯至台電前的最後一站。

彰芳暨西島離岸風電計畫第一期100MW陸上變電設備的完成，是彰芳西島風場邁向完工的重要指標，代表對刻正啟動的離岸海事工程作業已做好準備，以及對承攬商團隊在技術量能上的肯定，將持續與承攬商團隊緊密合作，確保第二期的500MW陸上變電設備與整個陸上變電站順利完工。（編輯：林興盟）1110321