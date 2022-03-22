智慧城市展登場 東元秀智慧低碳生活5大方案

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）2022智慧城市展台北場今天起登場，電機大廠東元與關係企業共同參展，展示智慧低碳生活5大方案，涵蓋綠電、社區倉儲、生鮮採購、社區管理、和住宅防疫等項目。

2022智慧城市展台北場今天起在南港展覽館2館登場，東元集團旗下東元電機、東元家電、東捷資訊、宅配通、安華機電、東訊等關係企業共同參展。東元此次也贊助主辦單位，免費提供防疫空氣門和防疫消毒機器人，支援智慧城市展的防疫作業。

東元今年參展主題為「智慧轉型創造低碳新生活」，以智慧能源監控平台、智慧倉流管理、生鮮低溫智能自取櫃、智慧防疫宅、智慧好宅大平台等5大區塊，展示集團智慧化節能解決方案，

東元在新聞稿中表示，此次智慧城市展集合集團智慧生活事業部門，提出綠電、社區倉儲、生鮮採購、社區管理和住宅防疫等多項解決方案，並結合智慧化應用，協助社區升級，加速連結智慧城市。

在智慧能源監控平台，東元展示白天可利用太陽能發電，多餘電力存入儲能系統，作為社區家戶夜間用電高峰時的備用電力，相關系統包含監控系統和儲能系統兩部分，可為社區甚至工業大廠量身製作。

東元指出，已在新北市一座既有的社區有相關實績，134戶使用解決方案，一年可以節碳1萬4658公斤。

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此外，東元電機、東捷資訊和宅配通合作開發的智慧倉流管理解決方案，即將運用在桃園宅配通的倉儲管理，相關解決方案運用AI影像儲位辨識、動態派車、自動路徑規劃、儲位剩餘空間顯示等功能，可達到智慧物流目的。

東元也展示生鮮低溫智能自取櫃，已與物流業和零售業者積極規畫中，物流業者可減少45%以上的運輸碳排；另外，東元展出智慧防疫宅解決方案，可設定最佳溫度、濕度、潔淨度，結合智慧聯網技術，可達到99.9%的抑菌率及PM2.5去除率。（編輯：張均懋）1110322