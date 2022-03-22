東元邱純枝：解決跳電是政府課題 儲能成剛性需求

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（中央社記者鍾榮峰台北22日電）東元電機董事長邱純枝今天表示，解決跳電是政府的課題，在電網穩定度有待改善下，儲能變成剛性需求，但台電儲能示範案推動有點緩慢。

邱純枝也重申，東元集團新目標是2020年起至2030年，再減排50%，其中到2025年，減排進度要達到2/3，東元內部也建立自己的儲能系統。

2022智慧城市展台北場今天起在南港展覽館2館登場，東元集團旗下東元電機、東元家電、東捷資訊、宅配通、安華機電、東訊等關係企業共同參展，上午東元在攤位舉行記者會，邱純枝接受媒體採訪。

媒體提問台灣缺電問題，邱純枝表示，解決跳電是政府的課題，台電也有儲能的示範案，相關計畫推動有點緩慢，在電網穩定度有待改善下，儲能變成剛性需求。

邱純枝指出，綠電再生能源比重提高，業界對於儲能系統需求殷切，做為工業用電大戶，邱純枝表示，東元內部也建立自己的儲能系統，包括提升太陽能發電等。

邱純枝指出，東元電機持續倡議節能減碳，目前新目標是2020年起至2030年，再減排50%，其中到2025年，減排進度要達到2/3；從東元本身開始，逐步涵蓋關係企業和海外據點，東元電機持續推出低碳產品、環保冷媒材料和減少排放的製程材質等。

邱純枝表示，儲能和節電是東元強項，簡易設計型的綠能和儲能系統，對於社會全體減碳是很重要的方向。（編輯：黃國倫）1110322