更多編輯台推薦新聞：
2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

2022奧斯卡看點整理 「犬山記」珍康萍有望改寫金獎史

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願
政治

阿美族王芮緹申請入烏克蘭傭兵 曾騎單車遊世界圓女友遺願

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況
國際

貝克漢交出IG使用權 供烏克蘭醫師上傳戰地現況

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經

東元邱純枝：解決跳電是政府課題 儲能成剛性需求

2022/3/22 12:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）東元電機董事長邱純枝今天表示，解決跳電是政府的課題，在電網穩定度有待改善下，儲能變成剛性需求，但台電儲能示範案推動有點緩慢。

邱純枝也重申，東元集團新目標是2020年起至2030年，再減排50%，其中到2025年，減排進度要達到2/3，東元內部也建立自己的儲能系統。

2022智慧城市展台北場今天起在南港展覽館2館登場，東元集團旗下東元電機、東元家電、東捷資訊、宅配通、安華機電、東訊等關係企業共同參展，上午東元在攤位舉行記者會，邱純枝接受媒體採訪。

媒體提問台灣缺電問題，邱純枝表示，解決跳電是政府的課題，台電也有儲能的示範案，相關計畫推動有點緩慢，在電網穩定度有待改善下，儲能變成剛性需求。

邱純枝指出，綠電再生能源比重提高，業界對於儲能系統需求殷切，做為工業用電大戶，邱純枝表示，東元內部也建立自己的儲能系統，包括提升太陽能發電等。

邱純枝指出，東元電機持續倡議節能減碳，目前新目標是2020年起至2030年，再減排50%，其中到2025年，減排進度要達到2/3；從東元本身開始，逐步涵蓋關係企業和海外據點，東元電機持續推出低碳產品、環保冷媒材料和減少排放的製程材質等。

邱純枝表示，儲能和節電是東元強項，簡易設計型的綠能和儲能系統，對於社會全體減碳是很重要的方向。（編輯：黃國倫）1110322

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族