原物料股強勢 台股小跌0.65點力守17500點

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（中央社記者潘智義台北22日電）美股漲多回檔，台股今天早盤一度下跌逾90點，但跌勢在震盪中縮小，17500點整數關卡失而復得，終場以小跌0.65點作收，不過成交值連2個交易日縮減。

加權指數終場收在17559.71點，小跌0.65點，成交值新台幣2354.55億元，8大類股漲跌互見，塑化、營建、金融上漲，機電、造紙、紡織、食品、泥窯類股下跌。

晶圓代工龍頭台積電收583元，下跌0.51%；蘋果光學鏡頭供應商大立光收1985元，跌破2000元整數關卡；鴻海收104元，跌0.48%。

網通廠昇達科將參與全球最大太空衛星會議暨展覽Satellite 2022，明天法人說明會可望說明最新動態，今天股價收在172元，上揚1.18%。

俄烏戰爭帶動缺料題材，化工股走勢強勁，三福化收在209元、中華化收51.1元、東鹼收49.95元，都是漲停價；台肥、永光漲近半根停板。

群益投顧副總裁曾炎裕接受電訪表示，美聯準會釋出下次利率會議不排除升息兩碼說法，造成美股重挫，但這些都只是暫時現象，接下來觀察美股4月的財報週，由於第1季是科技股淡季，保守看待財報結果，台積電預計4月中舉行法說會，因首季業績不錯，法說會前的行情仍可期待，接下來還是要看第2季展望。

曾炎裕認為，台積電美國存託憑證折價，外資缺乏交易現股套利空間，影響大盤走勢，指數短線應在17500點上下震盪。（編輯：張均懋）1110322