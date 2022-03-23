央行升息影響收益率 壽險業布局商辦向南移

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（中央社記者賴言曦台北23日電）商仲業者指出，央行升息1碼促使壽險業者調高投資商用不動產的最低收益率，且台北市投資物件供給短缺，壽險業者投資商用不動產的布局開始往南，朝產業發展成熟的台中、桃園移動。

高力國際今天發布新聞稿指出，中央銀行升息，促使壽險業者投資不動產的最低收益率從2.095%調高至2.345%，讓原本已很難在台北市買到合適商用不動產的情況加劇，甚至出現投資往南移的情況。

高力國際董事總經理劉學龍表示，台北市近年可滿足保險公司收益率要求的投資物件供給短缺，台中、桃園、新竹等產業發展成熟的區域，對辦公室、倉儲物流需求穩健成長，加上有較高的收益率，成為較受保險公司青睞的布局重點。

針對台中市，高力國際資本市場及投資服務部資深執行董事黃正忠指出，因前一波台商回流，不少台商為求升級，將廠房與辦公室分開，甚至到台中七期買進辦公室，達到擴大市場、提升產業價值等目標。

至於台南、高雄，黃正忠認為，單靠台積電話題，頂多帶動住宅買氣，對於商用不動產、辦公室的產業支撐力道稍微薄弱，壽險業者想向南布局，還是會挑選有產業聚落加持的都會區，作為投資不動產的優先考量條件。

除了保險公司等投資法人外，以製造業、科技業為主力的自用型買家近年在市場的占比也逐漸提高。

高力國際統計，過去5年光是製造業、科技業貢獻的交易金額，占比從31%提升至45%，且數據不包含金融、服務業的自用交易金額，反映美中貿易戰以來，產業回流帶動的廠、辦擴張需求，及台灣產業優勢所吸引的內外資產業投資擴張現象。（編輯：張均懋）1110323