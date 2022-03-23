吳東亮：台新未來不再承作新燃煤發電廠專案融資

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（中央社記者謝方娪台北23日電）台新銀行今天開業30週年，台新金董事長吳東亮承諾未來不再承作新燃煤發電廠專案融資，並將推出一系列B2C永續規劃，攜手Gogoro、新光三越和全家等，建構綠色生活。

台新今天舉辦30週年記者會，吳東亮偕妻兒彭雪芬、吳昕豪出席。吳東亮致詞表示，一路走來，台新始終沒有忘記初衷，提供客戶最好的服務，除了努力讓自己成長，也積極尋找併購機會，包含信合社、銀行、證券、人壽等，「台新應該是台灣業界合併案做得最多的公司」。

吳東亮指出，台新多年來深耕永續經營，積極推動節能減碳、簽署赤道原則、發行永續基金等，未來台新將持續落實執行責任投融資，並投資綠色債券與永續評鑑優良的企業股票，同時承諾不再承作新燃煤發電廠專案融資、採煤礦場融資等。

除了B2B永續作為，吳東亮揭露，台新將推出一系列與民眾生活攸關、也就是B2C的永續規劃，鼓勵民眾體驗綠色生活；今天台新特別邀請重量級策略夥伴，包含Gogoro、新光三越、新光紡織、全家便利商店等，將攜手推出與民眾食衣住行相關的永續系列活動。

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吳東亮說，台新一直秉持「取之社會、用之社會」的精神，善盡企業社會責任，相信透過正面力量可以影響社會更多人，打造善的循環；他也兩度哽咽表示，「過去30年所有客戶、員工與合作夥伴都是台新的貴人，感謝你們和台新一起打造讓社會更好的環境」。

展望未來，吳東亮說，台新將繼續認真實踐永續、推動綠色生活的正向循環，期盼與各界攜手邁向永續。（編輯：林興盟）1110323