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首頁 / 產經

疫情下靈活應變 台北101去年商場業績成長近3%

2022/3/23 19:03
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（中央社記者曾智怡台北23日電）台北101今天公布去年財報，稅後淨利新台幣12.88億元，每股盈餘0.88元。台北101指出，去年9月起疫情趨緩人潮回流，加上五倍券、各檔期活動挹注，購物中心全年業績表現較前年成長近3%。

台北101今天召開董事會，通過110年度營業報告書及財務報告，全年稅後淨利為12.88億元，每股盈餘0.88元。

台北101透過新聞稿指出，全館去年1月至4月業績表現佳，5月至8月受疫情三級警戒影響導致人流縮減，9月起疫情趨緩後人潮逐步復甦，加上振興五倍券發行，購物中心全力投入資源進行週年慶及耶誕節檔期活動，帶動業績成長動能。

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同時，台北101善用獨特跨場域優勢，舉辦「新年驚豔101」雙跨年季系列活動，發揮高端精品商場的特色，觸動顧客來館消費，購物中心全年度業績持續提升，較109年度有近3%成長。

台北101表示，辦公大樓在全球疫情衝擊之下，仍有效掌握市場時機，透過積極開發引進跨國金融、科技軟體與醫藥等產業指標企業入駐，優化租戶組合，並持續進行設備環境優化，維持95%以上高出租率，穩定獲利。（編輯：黃國倫）1110323

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