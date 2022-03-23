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合晶配息1.35元 上海合晶擬重啟在陸上市

2022/3/23 20:28
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（中央社記者張建中台北23日電）半導體矽晶圓廠合晶去年獲利高度成長，歸屬母公司淨利新台幣10.5億元，年增1.02倍，每股純益2.02元，預計每股配發1.35元現金股利。

合晶去年矽晶圓產品銷售量價齊揚，推升總營收突破100億元關卡，達103.41億元，年增39.34%，毛利率攀高至34.99%，揚升7.85個百分點，歸屬母公司淨利10.5億元，年增1.02倍，每股純益2.02元。

合晶董事會決議去年度盈餘每股配發1.35元現金股利，以今天收盤價79元計，殖利率約1.7%。

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為加速子公司上海合晶拓展中國大陸相關業務市場，並吸引及激勵優秀專業人才，提高集團全球競爭力，合晶董事會今天決議通過上海合晶向中國證券交易所申請首次公開發行股票，並在中國大陸證券交易所上市交易。

合晶指出，這次發行股票數量預計占上海合晶發行後總股本的10%至25%，並授予主承銷商不超過首次公開發行股票數量15%的超額配售選擇權。合晶目前持有上海合晶45.8%股權，上海合晶發行新股後，合晶持股比重將降到32.63%至41.22%。（編輯：楊凱翔）1110323

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