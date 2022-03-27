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俄烏戰爭與中國疫情升溫衝擊 半導體景氣添變數

2022/3/27 11:26（3/27 11:37 更新）
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俄烏戰爭延燒、中國疫情升溫，研調機構已紛紛調降汽車及智慧手機等產品銷售預估，將為半導體產業景氣增添變數。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
俄烏戰爭延燒、中國疫情升溫，研調機構已紛紛調降汽車及智慧手機等產品銷售預估，將為半導體產業景氣增添變數。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張建中新竹27日電）俄烏戰爭延燒，加上中國疫情升溫，衝擊全球經濟發展前景，研調機構已紛紛調降汽車及智慧手機等產品銷售預估，將為半導體產業景氣增添變數。

俄羅斯入侵烏克蘭，至今已超過1個月，對於全球經濟產業造成多重影響，一方面在當地的生產銷售銳減或停擺，據統計已有172家跨國企業退出俄羅斯，有195家企業暫停俄國業務，有31家企業縮減業務。

另一方面原物料短缺、價格揚升，生產成本大漲，能源和糧食價格高漲，連帶加劇全球通膨問題，消費者緊縮荷包，進而影響需求降溫。

烏克蘭2大氖氣供應商Ingas和Cryoin，供應全球約45%至54%的半導體級氖氣，2家公司已暫停營運，短期晶圓廠仍備有安全庫存，暫無斷料危機，若戰事持續蔓延，恐將直接影響半導體生產，格外受到關注。

中國近來疫情急遽升溫，包括蘇州、深圳等地曾陸續封城，對當地工廠營運與貨運產生影響，上海單日新增確診人數逾2000人，相關防疫措施備受矚目。

標普估計，俄烏戰爭加劇了全球供應鏈的中斷，可能導致今年全球輕型汽車銷量下降2%。集邦科技也將今年智慧手機總產量自原先的13.8億支，調降至13.66億支，不排除持續下修全年總產量。

動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科先前即提醒，今年市況審慎樂觀，不過應留意地緣政治風險及通膨問題可能影響需求。

IC設計業者表示，原本對今年營運展望樂觀，但俄烏戰爭及中國大陸疫情為景氣添增變數，實際表現如何須進一步觀察供應鏈運作及消費者需求而定。（編輯：林淑媛）1110327

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