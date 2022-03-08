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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭3/300

俄烏戰爭衝擊 今年全球汽車產量恐減數百萬輛

2022/3/8 20:58（3/8 21:27 更新）
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專家表示，俄羅斯入侵烏克蘭可能導致今年全球新車和卡車產量減少數百萬輛。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
專家表示，俄羅斯入侵烏克蘭可能導致今年全球新車和卡車產量減少數百萬輛。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社紐約8日綜合外電報導）專家表示，俄羅斯入侵烏克蘭可能導致今年全球新車和卡車產量減少數百萬輛。

美國媒體CNBC報導，由於企業暫停營運，俄羅斯當地汽車生產料將受到最大的短期衝擊，隨著戰爭持續的時間拉長，汽車產業受波及的風險也升高。

汽車市場研究機構LMC Automotive全球預測部門及美洲區總裁舒斯特（Jeff Schuster）說：「毋庸置疑地，影響將會擴散開來。這將取決於這場戰爭會持續多久，制裁和貿易的衝擊將在其中扮演重要的角色。」

俄烏衝突已對車用線束等零組件帶來新的供應問題，這場戰爭還將進一步加劇原已存在的供應短缺，例如使用該地區原料和氣體的觸媒轉化器和半導體晶片。這場危機恐使通膨情勢惡化，並促使已創紀錄的汽車價格進一步攀漲。

舒斯特表示，戰爭對2022年汽車產量的影響可能達到數百萬輛，LMC Automotive已經將歐洲產量預測大砍70萬輛。

與美國和其他市場相比，歐洲汽車市場將更快感受到衝擊。奧迪（Audi）和賓士（Mercedes-Benz）等歐洲汽車製造商已表示，他們計劃減產，因為烏克蘭零組件供應已經中斷，尤其是車用線束。

研調機構AutoForecast Solutions（AFS）預估，受到俄烏衝突影響，今年俄國和烏克蘭的汽車產量將減少一半，降至約80萬輛。

市調研究機構馬基特公司（IHS Markit）預測，由於半導體晶片供應短缺，今年全球汽車數量減少約350萬輛。

俄國和烏克蘭是製造半導體晶片所需之氖氣和鈀金的重要供應來源。

IHS歐洲首席汽車產業分析師鄂卡特（Tim Urquhart）表示，現在的情況仍然充滿變數。去年12月，IHS預估2022年全球汽車銷量為8240萬輛，較2021年增加3.7%。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110308

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