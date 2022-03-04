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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭10/300

全球兩大車廠豐田及福斯 暫停在俄國生產營運

2022/3/4 18:54（3/4 19:34 更新）
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全球最大兩家汽車製造集團豐田（圖）及福斯3日表示，在俄羅斯侵略烏克蘭後，它們將暫停在俄國境內生產設施營運。（圖取自Pixabay圖庫）
全球最大兩家汽車製造集團豐田（圖）及福斯3日表示，在俄羅斯侵略烏克蘭後，它們將暫停在俄國境內生產設施營運。（圖取自Pixabay圖庫）
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（中央社法蘭克福3日綜合外電報導）全球最大兩家汽車製造集團豐田（Toyota）及福斯（Volkswagen）今天表示，在俄羅斯侵略烏克蘭後，它們將暫停在俄國境內生產設施營運。

法新社報導，日本汽車集團豐田指出，將暫停在俄羅斯唯一工廠運作，並且停止運送車輛至俄國，原因是與俄國攻擊烏克蘭和西方制裁有關的「供應鏈中斷」。

豐田指稱，該公司在俄國聖彼得堡的工廠去年生產約8萬輛車，主要供應俄國市場。豐田去年在全球銷售1050萬輛車，高居全球第一，俄國市場只占其中一小部分。

一名發言人告訴法新社，豐田聖彼得堡工廠僱用約2600名員工。發言人也證實，供應鏈中斷與俄烏衝突有關。

德國汽車集團福斯也發表聲明表示，由於俄羅斯侵略烏克蘭，福斯正暫停俄國兩座工廠的生產，「直到進一步通知」。

福斯已宣布停止向俄羅斯交貨，該公司在俄國卡路加（Kaluga）及下諾佛哥羅（Nizhny Novgorod）的兩家工廠僱用約4000名員工。

德國汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）及BMW也已暫停在俄羅斯的生產，並暫停出口車輛至俄國。（譯者：陳正健/核稿：劉學源）1110304

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