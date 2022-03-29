房價高漲牽動選擇 房仲：買方逐漸朝蛋白區購屋

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（中央社記者賴言曦台北29日電）近年房市發展牽動房貸版圖，房仲業者以聯徵中心最新資料比照2013年同期各縣市貸款人數發現，雙北貸款人數萎縮幅度最大，桃園增加最多，顯示買家逐漸轉往蛋白區購屋。

住商機構發布研究結果指出，與2013年相比，2021年貸款人數全國增加4.1萬人，其中以桃園市增加2.2萬人為最多，台北市減少2.2萬人，新北市減少2萬人，為增幅最低縣市。

授信餘額方面，從比例來看增幅最低的是台北市的9.1%，增幅最高的是金門縣達140%，其他如澎湖縣、新竹縣及台南市等地，增幅均在70%以上，顯示資金已從蛋黃區擴及其他區域。

另從貸款人數消長也可看出9年間交易熱區的變化，雙北地區減少逾2萬人，反觀桃園市、台中市分別增加逾2.2萬人及1.5萬人，位居第1名及第2名，新竹市及高雄市分別增加約1.4人，並列第3名。

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住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨分析，近年全台房市飆漲，許多買方轉往蛋白區交易，讓外圍區域借款人數和授信餘額明顯增加，且雙北房價過高導致買方外逃，加上推案連連，是帶動桃園市等地交易的重要原因。

至於中央銀行近期宣布升息，大家房屋企劃研究室副理郎美囡認為，房貸升息對一般民眾影響最深，建議購屋人在出手前多方評估，除選擇在鑑價、成數與利率最有利的銀行外，若打算長期持有，也可以把提前償還本金作為因應升息衝擊的方式。（編輯：張均懋）1110329