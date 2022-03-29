更多編輯台推薦新聞：
2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看
產經

2050淨零碳排路徑出爐 十大關鍵問答一次看

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級
生活

中央社影音頻道全球視野新版登場 觀影體驗再升級

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程
文化

中央社專書「做戲的人」 見證台劇職人奇幻旅程

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
布魯斯威利退出影壇 罹患失語症影響認知功能
首頁 / 產經

富邦媒想買家樂福？ 林啟峰：要不要賣給我才是問題

2022/3/29 13:53（3/29 20:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
電商業者momo富邦媒董事長林啟峰（左）、總經理谷元宏（右）期許富邦媒成為台灣ESG（環保、社會責任、公司治理）綠色電商第一名。中央社記者吳家豪攝 111年3月29日
電商業者momo富邦媒董事長林啟峰（左）、總經理谷元宏（右）期許富邦媒成為台灣ESG（環保、社會責任、公司治理）綠色電商第一名。中央社記者吳家豪攝 111年3月29日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北29日電）近期傳出法商家樂福有意出售台灣家樂福，電商業者富邦媒可能是潛在買家。富邦媒董事長林啟峰今天表示，媒體報導統一有優先承購權、正在協商，「不是我要不要買的問題，是人家要不要賣給我的問題」。

林啟峰今天出席媒體交流會，當中央社記者詢問富邦媒是否會買下台灣家樂福時表示，如果第一輪買家談不成，富邦媒才有機會去談，「何況人家不一定會來找我們買」，他認為這個案子還要再觀察一段時間。

日前外媒引述知情人士說法，指法商家樂福（Carrefour）正協商將台灣家樂福事業出售給持有少數股權的統一企業，最快可能數週內有結果。

無論家樂福最後「花落誰家」，對於零售業者整併走向全通路的趨勢，林啟峰認為，富邦媒很早以前就開過實體店，包括50幾家藥妝店，也開過百貨公司，10幾年前就有虛實整合的想法，但考慮當時環境和成長動能優先順序，如果同時做虛擬和實體，公司內部資源有點力不從心，因此決定關閉實體店。

不過，林啟峰強調，這不代表富邦媒對虛實整合理想被改變，假以時日如果有機會，可以重新回到原來的想法，進行虛實整合，一切會以消費者方便性作為布建取捨。

此外，富邦媒總經理谷元宏表示，全通路概念已經在業界討論很多年，未來不會是全虛擬或全實體通路，想發展得更好一定要布局兩邊，讓用戶體驗一致且串連。

谷元宏指出，實體商店一定有進入虛擬通路的計畫，富邦媒也會思考實體商店的互補性，然而真正的作法跟時間、機運、合作夥伴都有關係，很多不見得能在檯面上討論。富邦媒在電商虛擬通路已紮下基礎，對於任何合作可能、或能產生綜效的機會都願意評估。

谷元宏表示，電商產業有「大者恆大」效應，反應在富邦媒去年成績上。富邦媒成為台灣電商龍頭後，下一個目標是做到台灣ESG（環保、社會責任、公司治理）綠色電商第1名。

谷元宏說，快速到貨服務的背後，其實是最後一哩路比較短，比較環保，每個貨品不需要運送太久，因此富邦媒持續推動短鏈物流布局，衛星倉預計從去年30座增加到今年50座。

富邦媒2021年全台灣主倉、物流中心、衛星倉總數已達44座，預計今年增加至69座。南部物流中心規劃今年4月上樑，最快明年完工啟用。

在快速配送服務上，富邦媒去年在台北、新北等都會區提供最快5小時到貨，今年目標縮短至3小時。富邦媒旗下富昇物流也持續擴大配送車隊，運能占比將從2021年17%提升到2022年20%。

因認列南部物流中心建造相關費用及中部物流中心土地成本，富邦媒去年資本支出達新台幣43.17億元，今年規劃約38.59億元，主要用於建造中部物流中心及投資IT設備、倉儲。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶動宅經濟商機，富邦媒2021年度歸屬於母公司稅後淨利約新台幣32.8億元、年增68.8%；每股盈餘18.02元，創歷史新高。（編輯：林淑媛）1110329

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族