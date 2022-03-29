富邦媒想買家樂福？ 林啟峰：要不要賣給我才是問題

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（中央社記者吳家豪台北29日電）近期傳出法商家樂福有意出售台灣家樂福，電商業者富邦媒可能是潛在買家。富邦媒董事長林啟峰今天表示，媒體報導統一有優先承購權、正在協商，「不是我要不要買的問題，是人家要不要賣給我的問題」。

林啟峰今天出席媒體交流會，當中央社記者詢問富邦媒是否會買下台灣家樂福時表示，如果第一輪買家談不成，富邦媒才有機會去談，「何況人家不一定會來找我們買」，他認為這個案子還要再觀察一段時間。

日前外媒引述知情人士說法，指法商家樂福（Carrefour）正協商將台灣家樂福事業出售給持有少數股權的統一企業，最快可能數週內有結果。

無論家樂福最後「花落誰家」，對於零售業者整併走向全通路的趨勢，林啟峰認為，富邦媒很早以前就開過實體店，包括50幾家藥妝店，也開過百貨公司，10幾年前就有虛實整合的想法，但考慮當時環境和成長動能優先順序，如果同時做虛擬和實體，公司內部資源有點力不從心，因此決定關閉實體店。

不過，林啟峰強調，這不代表富邦媒對虛實整合理想被改變，假以時日如果有機會，可以重新回到原來的想法，進行虛實整合，一切會以消費者方便性作為布建取捨。

此外，富邦媒總經理谷元宏表示，全通路概念已經在業界討論很多年，未來不會是全虛擬或全實體通路，想發展得更好一定要布局兩邊，讓用戶體驗一致且串連。

谷元宏指出，實體商店一定有進入虛擬通路的計畫，富邦媒也會思考實體商店的互補性，然而真正的作法跟時間、機運、合作夥伴都有關係，很多不見得能在檯面上討論。富邦媒在電商虛擬通路已紮下基礎，對於任何合作可能、或能產生綜效的機會都願意評估。

谷元宏表示，電商產業有「大者恆大」效應，反應在富邦媒去年成績上。富邦媒成為台灣電商龍頭後，下一個目標是做到台灣ESG（環保、社會責任、公司治理）綠色電商第1名。

谷元宏說，快速到貨服務的背後，其實是最後一哩路比較短，比較環保，每個貨品不需要運送太久，因此富邦媒持續推動短鏈物流布局，衛星倉預計從去年30座增加到今年50座。

富邦媒2021年全台灣主倉、物流中心、衛星倉總數已達44座，預計今年增加至69座。南部物流中心規劃今年4月上樑，最快明年完工啟用。

在快速配送服務上，富邦媒去年在台北、新北等都會區提供最快5小時到貨，今年目標縮短至3小時。富邦媒旗下富昇物流也持續擴大配送車隊，運能占比將從2021年17%提升到2022年20%。

因認列南部物流中心建造相關費用及中部物流中心土地成本，富邦媒去年資本支出達新台幣43.17億元，今年規劃約38.59億元，主要用於建造中部物流中心及投資IT設備、倉儲。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情帶動宅經濟商機，富邦媒2021年度歸屬於母公司稅後淨利約新台幣32.8億元、年增68.8%；每股盈餘18.02元，創歷史新高。（編輯：林淑媛）1110329