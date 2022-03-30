台積電、聯電追求淨零排放 盼更多再生能源供應

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（中央社記者張建中新竹30日電）台灣2050淨零排放路徑圖今天公布，台積電及聯電已超前部署，搶先加入RE100。在與供應鏈一同追求淨零排放目標的同時，兩大晶圓代工廠皆希望能有更多再生能源供應。

國發會今天公布台灣2050淨零碳排路徑圖，報告揭露未來的階段重要里程碑，包括2025年不興建新燃煤電廠、2030年風力光電累積裝置容量達40GW，2040年燃煤、燃氣電廠依CCUS發展進程導入運用，且電動車、電動機車市售比達100%；2050年再生能源發電占比便將超過60%、智慧變電所布建率達100%。

RE100是由國際氣候組織（The Climate Group）與碳揭露計畫（CDP）在2014年共同發起的全球再生能源倡議，邀請全球企業公開承諾100%使用再生能源的目標，目前全球已有超過300家企業成員。面對2050年淨零排放目標，台積電及聯電皆已陸續加入RE100，並擬定相關減緩措施，具體落實淨零行動，力求達到短、中、長期的目標。

台積電於2020年成立淨零排放專案，由相關單位組成工作小組，針對淨零目標進行規劃與討論，預計2025年達到排放零成長的短期目標，並於2030年回到2020年排放量，2050年達到淨零排放長期目標。

聯電預計2025年達成15%採用再生能源，2030年達到30%，2050年達成100%採用再生能源目標。在獲得美商應用材料（Applied Materials）等供應商響應下，預計整體供應鏈將於2030年減碳20%，再生能源採用比例達20%。

台積電透過4大方向推動低碳轉型與氣候調適，在治理方面，台積電成立ESG指導委員會，由董事長劉德音與經營團隊組成，負責核定氣候變遷願景、策略與長期目標，推動相關具體作為，並每季向董事會報告。

在策略上，台積電推動永續製造、使用再生能源、提升資源效率，並強化氣候韌性，提供具節能效率的技術，建構低碳供應鏈。

台積電ESG委員會主席何麗梅曾說，台積電是用電大戶，也是節電大戶，台積電生產中每使用1度電，就可為全球省下4度電。

在風險管理方面，台積電將氣候風險納入企業風險管理（ERM）管理流程，並跨部門合作執行價值鏈氣候相關風險、機會鑑別，評估財務衝擊與擬定因應對策。

台積電並衡量氣候變遷嚴重度與國際趨勢，訂定績效指標與量化目標，定期審視並揭露成效，確立2050年淨零排放長期目標。

聯電自2010年起即推動3階段能資源生產力提升計畫，積極落實綠色製造理念，10年來減碳效益累計達1226萬公噸二氧化碳約當量，相當於3萬1528座大安森林公園年碳吸附量。

聯電也與供應商攜手推動永續，於2017年起倡議「Triple R大聯盟」，與供應商攜手實踐Reduce（減少使用）、Reuse（物盡其用）及 Recycle（循環再造）。

為達成2050年淨零碳排，聯電針對營運活動的直接排放、能源使用的間接排放，以及價值鏈產生的間接排放，具體展開淨零行動。包括研發先進技術、提升能資源生產力及使用效率，將半導體晶圓製造及IC終端產品使用階段的碳排降到最低。

聯電也大幅提升再生能源使用比例，並推廣至價值鏈，以實際行動支持低碳能源轉型。此外，聯電還投資淨零碳排放技術及參與碳抵減相關專案，以抵減不可避免或尚有削減技術限制的碳排放。

台積電及聯電追求淨零排放不遺餘力，其中，台積電長期將投入年營收的1%至2%在ESG方面；台積電目前年營收已突破新台幣1兆元，相當於1年投入ESG經費高達100億元至200億元。

不過，再生能源供應是台積電及聯電目前推動淨零排放面臨最大的難題。台積電希望能有更多再生能源供應；聯電也期待未來再生能源技術能有所突破。

台積電表示，會穩定大量購買再生能源，藉以刺激加速綠能投資，並支持符合生態環境保護的再生能源技術發展。此外，台積電鼓勵加速碳權交易平台建立，期待藉由商業機制，刺激買賣雙方活絡性。

除台積電、聯電外，動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科也積極推動綠色生產，進行節能減碳，銷售節能產品，並採購綠電；此外，南亞科積極籌備加入RE100，接軌國際，朝向2050年淨零排放目標邁進。（編輯：張良知）1110330