滙豐中華投信總經理焦訢提3C思維 拓展台灣基金

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滙豐中華投信新任總經理焦訢（圖）表示，後疫時代加上地緣政治紛亂，面對異常波動的市場，第4季將推出因應升息及通膨需求，同時符合ESG（環境、社會、公司治理）條件的差異性產品。中央社記者韓婷婷攝 111年3月30日

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（中央社記者韓婷婷台北30日電）滙豐中華投信新任總經理焦訢表示，持續看好台灣基金業前景，期許爭取更多資源，以3C（Courage勇氣、Collaboration合作、Credibility信賴）的管理思維深耕台灣，預計今年第4季將推2檔新基金，境外及境內各一檔。

曾在香港和台灣的投資銀行擔任多個重要職位，由瑞銀投信轉戰滙豐中華的焦訢，今天上任後首次媒體餐敘時表示，持續看好台灣基金業前景，面對異常波動的市場，要具有接受挑戰的勇氣，並與跨國團隊合作，期許讓滙豐中華投信成為永續經營值得信賴的基金公司，進一步讓全球看見台灣。

焦訢強調，在後疫情時代又逢地緣政治紛亂，升息及通膨趨勢是大家最關注的焦點所在，滙豐中華接下來的產品將著重在因應升息及通膨的需求，同時符合ESG（環境、社會、公司治理）的條件，推出具差異性的產品，預計最快在今年第4季推出，包括境內及境外各一檔。

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她指出，深耕在地市場是滙豐中華投信對台灣的承諾，自從接掌滙豐中華投信總經理職務後，即著手進行員額的擴編，預計今年將增添5名高階專業人員，包含投資組合經理、專案經理、業務主管等；另外，也積極向集團爭取資源，擴大對台灣的投資，將台灣市場的業務做廣、做深、做大。

在永續投資方面，焦訢表示，目前滙豐中華投信總代理的23檔盧森堡系列基金中，已有8檔符合永續金融揭露規範（SFDR）的第8條規範（Article8）產品，另有15檔現為符合第6條規範（Article6）的基金，將積極申請核准轉型為第8條規範的產品，以符合國際永續投資準則。（編輯：楊凱翔）1110330