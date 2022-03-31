若新光、台新啟動金金合併 得通過金管會4關卡

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（中央社記者謝方娪台北31日電）新光金和台新金再掀合併議題，金管會表示尊重市場機制，一般而言金管會審核金控轉投資重點有4項，包含財務和資本結構健全性、資金來源妥適性、守法性，且金控公司投資以後，必須維持健全經營。

新光金近日舉行董事會，有董事臨時動議提出成立小組研究與台新金合併，因在場董事無人反對，將列入下次董事會正式議案討論。

新光集團已故創辦人吳火獅長子吳東進和三子吳東亮分別為新光金前董事長及台新金現任董事長，市場過去多次傳出新光集團吳家兄弟檔主導的金控要合併的傳聞，此次合併是否有譜，市場高度關注。

金管會銀行局副局長林志吉表示，金管會鼓勵金融機構在依照市場機制、遵循法令規定、符合大眾（包含股東、員工和客戶）利益等原則下，基於業務發展需要進行併購，金融機構是否整併涉及股東意願和規劃，由金融機構雙方自發性決定，金管會尊重市場機制。

林志吉指出，一般而言，金管會對金控公司申請轉投資案件的審查重點共有4大項，第一，財務和資本結構健全性；第二，資金來源妥適性；第三，守法性；第四，金控公司投資以後仍要維持健全經營。

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針對合併傳聞，台新金表示事先並不知情，截至目前台新金未收到正式評估邀請，不過台新和新光都是泛新光集團公司，這次若有機會合作是好事，後續若收到邀約，會以正面開放態度進行評估。

新光金代理發言人呂雅茹稍早受訪表示，董事會討論內容不對外說明，如果董事會決議有需要對外公告事項，就會依規定公告，一切以公開資訊觀測站資訊為準。（編輯：潘羿菁）1110331