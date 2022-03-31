岱宇去年EPS 3.48元 每股配發2.5元現金股利

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北31日電）健身器材廠岱宇2021年每股稅後盈餘（EPS）為3.48元，董事會決議每股配發2.5元現金股利，配發率72%，以3月31日收盤價49.3元計算，現金殖利率逾5%。

岱宇2021全年合併營收新台幣117億元，年減10.53%，稅後淨利4.44億元，每股稅後盈餘3.48元，年減70.91%。岱宇表示，全球原物料價格與運價持續飆漲、新台幣匯率大幅波動，影響集團2021年獲利表現，其中匯兌認列損失1.85億元，影響每股稅後盈餘1.46元。

展望未來，岱宇表示，智能化健身市場將是現階段重點發展項目，將持續優化行銷推廣與銷售策略，搶攻智能健身龐大商機；並不斷觀察市場的趨勢與動態，適時調整集團營運策略，嚴格管控各項營業成本與費用，以提升整體營收與獲利能力。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

岱宇全力發展線上通路市場，近期已陸續併購取得英國與泰國當地的通路商，預計將透過各自市場擁有的成熟資源，加速拓展集團於全球的線上通路。

岱宇指出，疫情帶動線上通路市場持續放大，為因應消費者購物習慣的改變，集團持續開拓各地區線上通路平台，近期陸續併購，已取得英國與泰國當地的通路商，加速拓展全球線上通路，積極鞏固家用健身器材市場領導地位。（編輯：楊蘭軒）1110331