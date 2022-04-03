金融業續採高規格防疫 中信銀員工收假前要快篩

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（中央社記者潘姿羽台北3日電）本土COVID-19疫情升溫，金融機構續採高規格防疫。富邦金控、國泰金控延續分流上班及分組上班等措施；中國信託銀行員工收假前要快篩，陰性才能返回工作崗位。

國內2日新增160例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，且擴及多縣市。面對疫情升溫帶來的不確定性，金融機構持續評估防疫措施是否調整。

富邦金控暨旗下子公司自2021年5月至今，持續實施6個梯次分流上班，以充分降低人員密集度，同時搭配員工健康監測及管控群聚感染等多項持續營運因應措施，審慎與落實防疫。

國泰金控及旗下子公司因應疫情存在不確定性，仍採A/B班方式居家辦公以及異地辦公雙軌模式，且授權單位可視需要調整居家辦公比例，如疫情升溫時，可全員居家上班。

中信金控說，因應近期本土疫情升溫，中國信託銀行各分行營業單位員工於連假結束的前一晚進行快篩，結果為陰性者，隔日才能進到分行服務；另部分業務單位已啟動分組居家辦公及分流上班，其他都配合中央流行疫情指揮中心規定辦理相關事宜。

玉山銀行表示，皆依照疫情指揮中心指引，強化相關防疫機制；因應近期疫情變化，總行的資訊及財金單位共計約千人，將規劃優先啟動異地及居家辦公，其中異地辦公人數約300人至400人，若疫情持續緊張就會啟動。

台灣銀行自本土疫情去年爆發以來，持續實施包括異地辦公、彈性上班、居家辦公等，且防疫小組定期開會檢討，持續依疫情滾動調整相關防疫作為。

台銀表示，針對清明連假，已請全體員工落實防疫措施，儘量分流祭祖掃墓，遵守中央流行疫情指揮中心「清明掃墓防疫措施」及現行防疫措施；收假返回工作崗位前，務必進行自我健康評估。（編輯：楊蘭軒）1110403