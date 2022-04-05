台商打進印度電子支付藍海 推出悠遊卡鑰匙圈

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台商何俊炘（右2）在印度發表具電子支付功能鑰匙圈，吸引印度年輕客群。圖為中華民國駐印度代表葛葆萱（左3）和其他貴賓主持啟用代式。中央社記者林行健諾伊達攝 111年4月5日

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（中央社記者林行健新德里5日專電）台商開發「印度版悠遊卡」，打進印度電子支付藍海，最近乘勝追擊推出鑰匙圈版產品，希望帶來更安全、易於控管的電子消費體驗，吸引印度年輕客群。

太思科技集團在印度轉投資的Eroute Technologies公司，去年7月推出被譽為「印度版悠遊卡」的OmniCard，用戶可用手機App進行線上電子支付，或以實體卡線下支付，也具搭乘捷運、提款機領錢和轉帳等功能。

這家公司3日發布鑰匙圈版的OmniCard，中華民國駐印度代表處、外貿協會駐印度辦事處、印度德里台商會等各界人士及德里周邊台商都參加啟用儀式。

駐印度代表葛葆萱以鑰匙圈完成第一筆消費。他祝賀台商企業在印度推出新型態支付工具，希望它能在印度獲得廣泛使用，為印度人提供日常生活上的便利。

葛葆萱肯定這項新產品是台灣科技界的能力展示，也希望更多的台灣企業能看到在印度發展的契機，前來開拓廣大的印度市場。

新推出的鑰匙圈質感佳、外觀時尚，獲印度儲備銀行（RBI），也就是印度中央銀行核准使用，以「非接觸」方式購物，進行其他消費。

太思科技集團董事長何俊炘指出，OmniCard從推出迄今已有50萬用戶，公司不斷為系統進行升級，改善用戶使用情境與體驗，希望持續推高用戶成長率。

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他說，鑰匙圈以晶片取代印度多數金融卡上的磁條，避免被盜刷、側錄的風險。此外，它可以透過銀行App直接在手機上儲值，在提供便利的同時，也能讓用戶管控開支。

Eroute Technologies在2020年9月獲印度儲備銀行批准從事數位支付與電子錢包業，次年5月取得「預付款工具」（Prepaid Payment Instrument，PPI）牌照，成為繼美國Amazon Pay之後，第2家在印度獲得PPI牌照的外資公司。（編輯：周永捷）1110405