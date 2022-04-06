美股下挫 法人：台股測試月線區間震盪

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）美股四大指數下挫，台股1日下跌67點，收在17625點，守住半年線。法人表示，俄烏戰事未歇，中國上海和昆山防疫封控管理，影響台商部分產能運作，台股可能反覆測試月線17405點支撐，走勢區間震盪，上檔17900點遇壓。

美股四大指數收跌，道瓊工業指數下跌280.7點或0.8%，以34641.18點作收，標準普爾指數下挫57.52點或1.26%，收在4525.12點。科技股那斯達克指數下跌328.38點或2.26%，收14204.17點，費城半導體指數下跌155.132點或4.53%，收3269.818點。

台股1日下跌67.88點，收在17625.59點，成交值新台幣2286.54億元，守住半年線17615點之上。三大法人外資及陸資賣超、投信買超，自營商賣超，合計賣超97.51億元，其中自營商賣超1.34億元，投信買超9.8億元，外資及陸資賣超105.97億元。

在台指期淨部位方面，三大法人1日淨多單增加2138口，留倉部位轉為淨多單299口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少2882口至6232口。

展望本週財經和產業大事，主計總處8日將公布3月消費者物價指數、財政部將公布3月進出口統計，歐美將公布各項經濟數據；台積電、鴻海等上市櫃電子科技公司公布3月營收，包括台新金、富邦金、國泰金、巨大、宏碁、貿聯-KY、研華、旺宏、瑞昱、聯電、京元電、亞德客-KY、鴻海、東元等，將參加機構和外資法人舉辦法人說明會。

面對清明假期後台股開盤，投顧法人表示，俄羅斯與烏克蘭戰事未歇，中國上海和昆山因本土COVID-19疫情嚴峻封控管理，可能影響當地台商部分產能運作，台股可能反覆測試月線約17405點支撐，走勢區間震盪，上檔17900點可能遇壓，建議選股不選市。

觀察全球政經局勢，投顧法人指出，歐洲央行將於14日召開利率會議，持續關注俄烏戰爭對歐元區景氣和通膨衝擊，以及德國是否擴大禁止俄羅斯天然氣進口；4月中旬中國將公布第1季國民生產毛額（GDP）表現，市場關注中國本土COVID-19疫情嚴峻、上海和昆山等重要生產據點封控對第2季GDP影響程度。

上海疫情升溫波及蘇州與昆山等地，半導體封測大廠日月光投控4日重申，在物流措施受到保障下，生產不受影響，持續實施廠區及生活區封閉管理，並提供廠區員工日常生活所有必需品及配套設施。

南亞塑膠和IC載板大廠南電3日表示，當地廠區既有人員閉環調度，不影響公司營運；印刷電路板和載板大廠欣興昆山當地子公司停工至今天，環保暨高階基材廠台光電當地子公司2日起至今天暫時停工。

台灣本土疫情升溫，半導體晶圓代工廠陸續升級防疫措施，聯電隨疫情變化滾動式調整防疫措施，力積電今天將開會評估新防疫措施，世界先進今天啟動異地辦公和分組分流的措施。

上市櫃公司陸續公布3月營收，鴻海自結3月合併營收5073.95億元，月增11.51%，年增15%，創歷年同期新高，第1季自結合併營收1兆4082億元，年增4.83%，季減25.5%，創同期新高。鴻海表示，第2季能見度大約與市場預期相當，密切觀察地緣政治變化、疫情、通膨及整體供應鏈對市場供需影響。

大立光3月合併營收新台幣37.56億元，月增43%，年減6%；大立光表示，目前訂單看到4月動能會比3月差。（編輯：張均懋）1110406