LINE打擊假訊息3年有成 首揭影響力報告

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（中央社記者江明晏台北6日電）LINE積極打擊假訊息，於2019年3月啟動「LINE數位當責計畫」，其中「謠言破解」專區的查核文章累計瀏覽次數高達3200萬。在2021年的前十大闢謠查核文章，有半數與健康、防疫相關。

資訊爆炸的數位時代中，假訊息也同時充斥各類媒介平台，LINE於2019年3月正式啟動「LINE數位當責計畫」，3年來累計挹注1.44億元的資金，每年平均投入6名專業人力，今天首度發布3週年影響力報告。

「LINE訊息查證」官方帳號與查證平台至今已有近78萬人訂閱，累計總舉報訊息數達12.5萬筆，查核資料庫匯聚超過5萬筆查核文，LINE TODAY「謠言破解」專區的查核文章累計瀏覽次數高達3200萬。

除此以外，LINE更與9大產官學界夥伴攜手擴大影響力，包含行政院新聞傳播處、親子天下，與4家民間查核機構：Cofacts 真的假的、ＭyGoPen、台灣事實查核中心、蘭姆酒吐司，以及3家教育合作夥伴：均一教育平台、PaGamO、台灣科技媒體中心，共同舉辦線上與線下共44場活動，累計133萬活動參與人次，提升民眾媒體素養。

LINE表示，身為為台灣最熱門的通訊軟體，每日約有93億則訊息於平台上傳播，身兼企業與社群溝通平台的雙重角色，不只提供用戶便利多元的服務，更是數位環境的重要守門人。

據統計在2021年的前十大闢謠查核文章，有半數與健康、防疫息息相關，而內部調查數據顯示，頻繁使用LINE訊息查證服務約5成5為女性，而其中如以年齡層分析，前兩名分別為50歲以上女性和50歲以上男性，綜合占比高達30%，而並列第三的則是20~25歲女性和40~44歲女性，綜合占比近15%。

LINE數位當責計畫致力於從「杜絕」、「預防」、「擴散」三大面向，防範錯假訊息流竄，培養用戶查證可疑訊息的習慣，和積極分享查核結果的傳散。以「杜絕」面向而言，LINE訊息查證官方帳號已累積訂閱人數近78萬，相較2019年好友數成長95%，分享至LINE VOOM上累計超過90則貼文，總瀏覽人次達467萬。

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「預防」面向則是聚焦與均一教育平台合作推出「科學媒體素養」課程，影片總觀看人次達6.9萬，教材使用率更深耕國中小校園，達4.2萬人次皆應用此課程教材進行科學媒體素養之學習。2021年更攜手PaGamO遊戲學習平台推出「真假糾察隊」官方任務和LINE「趣玩學素養」的獨立專屬世界，從小培養孩童對訊息的數位思辨能力和獨立思考，化被動為主動，打擊戰勝錯假訊息。

最後「擴散」面向旨在LINE TODAY 謠言破解專區的顯著成效，三年累計查核文約共3,200篇，瀏覽次數高達3,200萬，針對不實可疑訊息，LINE落實在地永續發展之責，守護全民安心數位環境。（編輯：黃國倫）1110406