土洋聯手加碼金控股 對作聯電華邦電

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）台股今天下跌103點、收在17522點，土洋法人聯手加碼金控股，推升今天金融族群勁揚。土洋並對作聯電和華邦電，外資已連3日賣超聯電13.36萬張，投信連9日賣超華邦電共11.27萬張。

台股加權股價指數今天下跌103.09點，收在17522.5點，成交值新台幣2618.7億元。三大法人自營商賣超9.09億元，投信買超11.4億元，外資及陸資賣超269.39億元，合計賣超267.08億元。投信連5個交易日買超台股，外資則是連2日賣超。

觀察外資法人買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，外資買超前3大個股包括友達、開發金、中信金，分別達3.57萬張、3.35萬張、3.33萬張；華航、長榮航、華邦電、台新金位居第4至第7，外資分別買超2.06萬張、1.72萬張、1.63萬張、1.45萬張。

聯電、金寶、長榮、中石化、台積電則成為外資賣超前5大標的，分別遭賣超7.64萬張、2.87萬張、1.82萬張、1.42萬張、1.22萬張；外資已經連續3個交易日賣超聯電共13.36萬張，並連續2個交易日賣超台積電達2.19萬張，3月迄今外資賣超台積電累計34.56萬張。

觀察投信買賣超個股動向，中信金、兆豐金、永豐金、開發金分別位居買超個股第1、第5、第7和第8，聯電位居投信買超個股第3。華邦電、國泰金、技嘉、長榮則位居投信賣超個股前4大，投信今天賣超華邦電達2.31萬張，投信已連9個交易日賣超華邦電累計11.27萬張。

富邦期貨研發部資深經理曾家宏接受中央社記者電訪分析，美國聯準會（Fed）可能在5月初會議加速升息和擴大縮減資產負債表，預估5月升息2碼機率提升至77%，也不排除擴大出售債券，預估今年全年將升息至2.5%至2.7%區間，有助金融股反彈力道。

群益期貨分析師容逸燊接受記者電訪分析，5月聯準會升息2碼的機率已升至7成多，預估今年聯準會升息幅度約7碼至8碼；觀察縮減資產負債表規模，容逸燊指出，聯準會每月縮表規模擴大至800億美元至1000億美元，未來視通膨狀況再擴大縮表。

市場擔憂美股因加速升息縮表抑制通膨而修正，曾家宏指出，日前美國2年期公債殖利率一度超越10年期公債殖利率，引發市場對負殖利率曲線引發經濟衰退的隱憂；他分析，若美國2年期和10年期公債殖利率同時下彎、且負利差擴大，美股修正風險將增加，不過目前並未出現，未來可續關注。

觀察美國消費者物價指數（CPI），容逸燊預期，4月CPI仍將走高，不過國際油價回穩，5月CPI將是評估通膨走勢的關鍵。

提及中國上海和昆山地區COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，容逸燊表示，昆山擴大封城，影響當地電子業台商，台商「掃到颱風尾」，短線觀察中國封城措施是否鬆綁。（編輯：楊蘭軒）1110406