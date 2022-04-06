中美晶環球晶3月和第1季營收 均創新高

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）太陽能廠中美晶3月營收新台幣66.87億元，第1季營收187.69億元，均創歷史新高；旗下環球晶3月營收57.34億元，第1季營收163.06億元，也創新高。

中美晶自結3月合併營收66.87億元，較2月61.36億元增加8.97%，較去年同期61.83億元成長8.1%。累計今年第1季，自結合併營收187.69億元，較去年第4季180.84億元增加3.8%，比去年同期160.52億元成長16.93%，單季與單月營收均創歷史新高，其中太陽能業務第1季營收23.5億元，年增率達87.4%。

中美晶旗下半導體子公司環球晶自結3月合併營收57.34億元，較2月53.56億元月增7.05%，比去年同期57.02億元微增0.55%；第1季自結合併營收163.06億元，比去年第4季157.52億元增加3.5%，相較去年同期的148.05億元，則成長10.1%，單月與第1季營收也創歷史新高。

環球晶指出，第1季歷經日本強震、日本子公司遭遇駭客攻擊、台灣遭遇大停電與新竹科學園區的嚴重電力壓降，中國大陸昆山子公司生產也受封城措施阻礙，仍維持成長動能。

展望今年營運，環球晶表示，儘管地緣政治及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化仍有不確定性，但半導體市場產能持續短缺，帶動環球晶長約覆蓋率增加、平均銷售價格上漲，未來營收成長樂觀可期。

觀察產能布局，環球晶位於義大利、丹麥、美國、日本、韓國及台灣等據點擴廠計劃持續開展，並積極投入第三代半導體市場。

在太陽能產業，中美晶指出，俄羅斯與烏克蘭戰爭打亂全球能源供應鏈，也凸顯多元能源的重要性，中美晶積極於再生能源領域布局，並提升獲利。（編輯：楊蘭軒）1110406