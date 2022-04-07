法人估鴻海第2季業績不淡 雲端伺服器有撐

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（中央社記者鍾榮峰台北7日電）鴻海第2季營運備受關注，外資法人預估，鴻海第2季業績較第1季小幅季減低個位數百分點，較去年同期持平，平板、筆電、雲端伺服器等業績可抵消iPhone備貨季節淡季表現。

鴻海日前指出，第2季能見度大約與市場預期相當，仍須密切觀察地緣政治變化、疫情、通膨及整體供應鏈對市場供需的影響。

美系外資法人日前報告指出，儘管iPhone第2季備貨量仍有季節性淡季因素，不過平板電腦、筆記型電腦、雲端伺服器等市場需求持穩，可抵消iPhone備貨量季減影響，預估鴻海第2季業績可維持在新台幣1.35兆億元區間，較第1季小幅季減4%左右，較去年同期持平，拚同期新高。

觀察中國上海與昆山等地因應本土COVID-19疫情蔓延封城管控影響，外資法人表示，對鴻海在中國大陸廠區影響有限，不過未來須觀察疫情變化。

鴻海自結3月合併營收新台幣5073.95億元，月增11.51%，年增15%，創同期新高；累計第1季合併營收1.408兆元，年增4.83%，也創同期新高。鴻海指出，第1季伺服器市場整體需求旺，較去年同期相比雙位數百分點成長，元件及其他產品受惠消費性及其他產品零組件需求，較去年同期成長雙位數。

另一外資法人先前指出，今年上半年電子代工服務（EMS）廠商在整體iPhone備貨量仍可維持在1.11億支，主要是因應COVID-19疫情導致封城使廠區受到影響，電子代工服務廠商採取預防措施，提高iPhone 13系列的備貨量，可抵消iPhone SE 3的趨緩需求。（編輯：趙蔚蘭）1110407