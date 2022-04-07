經部補助燃料電池發電系統設置 每瓩最高7萬元

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（中央社記者梁珮綺台北7日電）經濟部今天表示，目前國內燃料電池供應鏈已具相當量能，鼓勵法人、公私立醫療機構或學校設置燃料電池發電系統，每案將補助裝置容量1至500瓩，每瓩最高補助新台幣7萬元，30日前受理申請。

配合國家能源轉型政策，經濟部能源局訂定「定置型燃料電池發電系統設置補助要點」，鎖定設立登記或立案的法人、公私立醫療機構及學校，只要設置燃料電池發電系統，就給予補助，申請時間為4月1日至4月30日。

根據能源局規劃，每案補助裝置容量為1瓩至500瓩，每瓩最高補助7萬元，包括燃料電池發電系統新品、周邊設備及3000小時運轉燃料費等安裝設置費用，最高補助金額上限為總設置費用50%。

能源局表示，目前國內燃料電池供應鏈已具相當量能，補助設置的燃料電池發電系統在進行連續72小時試運轉、通過第三方機構現場查驗後，能進行系統長時間運轉，驗證發電系統的耐久性、可靠度及發電性能。

能源局進一步指出，長時間運轉為3000小時或累積達3500小時以上，而透過補助，可協助朝商業化應用發展，並提供分散式電力來源。（編輯：潘羿菁）1110407