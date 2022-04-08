雙捷運開發帶動 商仲看好新北產業園區前景

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北8日電）商仲業者今天指出，台北市捷運周邊商辦稀少，但企業對捷運周邊商辦仍有需求，「新北產業園區站」在雙捷運開發及鄰近工業區帶動下，有望吸引企業進駐，形成聚集經濟。

新北市捷運局今天舉辦新北環狀線「新北產業園區站」土地開發案招商說明會。

擔任招商顧問的仲量聯行公司總經理趙正義認為，台北市捷運周邊商辦稀少，但企業仍偏好在捷運沿線設置辦公總部，雖然新北產業園區站土地面積不大，但對側是五股工業區，且位於高速公路交流道周邊，未來雙捷運開發後有望吸引企業前往進駐、設置總部，帶動聚集經濟。

新北捷運局總工程司鄭智銘則表示，過去較少企業總部進駐新北市，期盼開發案能吸引有商辦需求的國內外企業；且新北產業園區周邊工業區的產業發展已趨飽和，希望透過這項開發案，帶動當地朝向高科技、知識產業發展。

鄭智銘提到，為加強結構耐震能力及安全性，新北捷運局先前已公告須以鋼骨結構（SC）興建，且辦公室產品需集中配置，擬具完善物業管理計畫，以提供企業總部等頂級商辦空間使用。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於當前鋼筋、水泥等原物料價格上揚，鄭智銘坦言，成本高漲壓力的確會影響後續成本，但當地的地主期待發展多時，經評估後還是決定現在開發。

新北產業園區站位在五工路西側與新北大道交叉口，開發基地面積約720坪，可興建地上16層、地下3層，總樓地板面積約7000坪商辦大樓；開發完成後，可連結新莊、板橋、中和及新店，串連台北車站及桃園國際機場，周邊還有台1、台64、台65線等快速道路及國道1號。（編輯：張均懋）1110408