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特派專欄／泰國鐵了心開放國境 拯救觀光企圖心奏效
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威剛對第2季記憶體市況展望轉趨保守 估合約價持穩

2022/4/8 16:35
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（中央社記者張建中新竹8日電）記憶體模組廠威剛對第2季記憶體市況展望轉趨保守，預期第2季合約價將僅持穩表現，現貨價短期將隨著疫情封城情況而來回修正。

威剛表示，總體經濟變數多，除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續延燒外，還有通膨及俄烏戰爭影響，2022年第1季全球經濟受干擾，記憶體景氣也隨著上下波動。

威剛指出，中國大陸上海及昆山等地因疫情採取封城措施，致物流堵塞問題嚴重，生產線量能被迫壓縮，實體通路營運也大半喊停。

通膨也對全球消費力產生影響，威剛表示，不少電子廠下修全年出貨目標，並砍單因應。威剛預期4月營運將受到影響，第2季記憶體價格揚升的期待也將落空，合約價將轉為持穩，現貨價短期將隨著疫情封城情況來回修正。

威剛指出，5G應用持續增加、DDR5穩步邁入世代交替方向不變，都將刺激記憶體需求，預期動態隨機存取記憶體（DRAM）市場長期將供需平衡，下半年營運表現可望優於上半年。

威剛自結3月營收新台幣32.55億元，月增2.16%、年減2.95%；第1季營收97.61億元，年增約7.31%。（編輯：楊蘭軒）1110408

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