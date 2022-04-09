更多編輯台推薦新聞：
上海封城阻礙買菜路 防疫模範生徘徊及格線邊
兩岸

上海封城阻礙買菜路 防疫模範生徘徊及格線邊

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生
文化

「我的室友帥哥學長」帶路 工程師意外畫出網漫人生

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑如何預約？去哪裡接種？QA一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國動態清零失靈 單日新增病例數連續第5天破2萬
首頁 / 產經
台積電
新聞專題
台積電4/300

和碩拚留才 跟進台積電調高固定薪酬

2022/4/9 13:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北9日電）去年營收破兆元的蘋果代工廠和碩內部公告調整薪資結構，將每年9月發放、與績效連動的變動獎金提撥部分至每月薪資，提高固定薪資占比，藉此留任優秀人才並提升招募競爭力，頗有師法指標科技廠台積電的意味。

根據員工推算，新制固定薪資月薪可能比舊制增加約10%至15%。

和碩執行長廖賜政8日傍晚向員工發公告信表示，公司將持續檢視薪資政策，並與員工共享經營成果，期許員工繼續努力。

根據和碩公告內容，此次薪資結構調整對象以基層與中階主管為主，不包含績效表現落後者，生效時間為今年4月1日，意味著員工5月5日領取薪資時就會做出調整。實際上每名員工的總薪資沒有變化，只是調整發放節奏。

和碩此舉是繼晶圓代工廠龍頭台積電之後，又一家全年營收達兆元規模的企業調高固定薪酬。

台積電去年1月1日起針對由公司直接聘僱的台灣正職且有參與員工分紅的員工，將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，固定薪酬提高20%，希望讓年輕基層員工更有感，提升人才留任與招募上的競爭力。（編輯：黃瑞弘）1110409

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀