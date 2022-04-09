和碩拚留才 跟進台積電調高固定薪酬

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（中央社記者吳家豪台北9日電）去年營收破兆元的蘋果代工廠和碩內部公告調整薪資結構，將每年9月發放、與績效連動的變動獎金提撥部分至每月薪資，提高固定薪資占比，藉此留任優秀人才並提升招募競爭力，頗有師法指標科技廠台積電的意味。

根據員工推算，新制固定薪資月薪可能比舊制增加約10%至15%。

和碩執行長廖賜政8日傍晚向員工發公告信表示，公司將持續檢視薪資政策，並與員工共享經營成果，期許員工繼續努力。

根據和碩公告內容，此次薪資結構調整對象以基層與中階主管為主，不包含績效表現落後者，生效時間為今年4月1日，意味著員工5月5日領取薪資時就會做出調整。實際上每名員工的總薪資沒有變化，只是調整發放節奏。

和碩此舉是繼晶圓代工廠龍頭台積電之後，又一家全年營收達兆元規模的企業調高固定薪酬。

台積電去年1月1日起針對由公司直接聘僱的台灣正職且有參與員工分紅的員工，將部分變動薪酬轉換為固定薪酬，固定薪酬提高20%，希望讓年輕基層員工更有感，提升人才留任與招募上的競爭力。（編輯：黃瑞弘）1110409