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富邦媒首季營收破200億元 創單季次高

2022/4/11 15:49
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（中央社記者吳家豪台北11日電）電商龍頭momo富邦媒今天公布3月合併營收約新台幣75.3億元，月增7.7%，年增23.3%，改寫歷年同期新高；今年第1季合併營收229.4億元，年增24.9%，創歷史單季次高。

旗下有momo購物網、電視購物等通路的富邦媒發布新聞稿表示，3月momo網路購物營收年增25.5%，業績占比達94.8%；商品類別以健康休閒、美妝保健、居家生活成長幅度位居前3名。

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富邦媒指出，3月成長動能之一為「38女王節」活動挹注買氣，今年參與人流年增約4成。隨著網路消費習性養成，今年開學季機車銷售也繳出亮眼成績，加上時序進入春天，天氣相對不穩定，除了推升雨具銷售外，石墨烯保暖服飾也持續熱賣。

法人表示，富邦媒近年積極擴大商品庫存單位（SKU）數量，包括書本、3C家電、美妝商品等，也與品牌商合作旗艦店，推出較有吸引力的折扣，將有助於線下消費者日後引流至富邦媒購買，可強化客戶忠誠度及提升交易訂單數，鞏固營運規模成長性與市場占有率。（編輯：張均懋）1110411

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