上市櫃公司掀減資潮 金管會新設2道防線審視

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（中央社記者謝方娪台北11日電）上市櫃公司今年掀起減資潮，長榮減資幅度更超過5成。金管會近日發函給會計師公會，未來只要有公司辦理減資逾5成，會計師必須就減資對公司財業務影響表示意見，且投保中心對減資案必須逐案審視，在股東會上表達關心。

國民黨立委費鴻泰今天在立法院財委會指出，今年前3月有18家上市櫃公司辦理減資，金額衝高至新台幣574.86億元，已達2018年全年37家上市櫃公司辦理減資金額的9成。

費鴻泰質疑，以前上市櫃公司辦理減資，多是為助攻股價，但今年上市櫃公司辦理現金減資，反而成為股價緊箍咒，下跌比上漲多；金管會證期局長張振山回應，減資是公司調整資本結構的方式之一，股價表現端看市場投資人如何解讀，針對公司有無合理性和必要性進行減資，市場投資人自然會有反應。

費鴻泰進一步指出，公司辦理減資，目的可能是為衝高股價或節稅需求，這兩項可以接受，不過坊間傳出有公司辦理減資，意在稀釋小股東股權，以便控制董事會，若有公司減資目的是為稀釋小股東，金管會應出手了解。

張振山回應，稀釋小股東股權也可能是公司辦理減資的目的之一，金管會將會注意；費鴻泰要求金管會2週內說明調查結果，張振山允諾「沒問題」。

張振山也說，近日金管會已發函給會計師公會，未來若有公司辦理減資金額超過5成，會計師必須特別進行評估，對公司財業務結構影響表示意見，以便金管會審查公司減資的合理性和必要性；此外金管會已發函給投保中心，若有公司辦理減資，投保中心應進行逐案審視，在股東會上表示關心。

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根據目前規定，公司辦理減資後，1年內不得申請增資，有立委呼籲拉長限制期間，例如公司減資後2年內不能辦理增資；張振山會後受訪時表示，公司經營型態隨時會變化，不宜以僵固數字設限；且每家公司狀況不同，辦理增減資間隔期間到底是長是短要從個案認定，檢視是否有特殊情形。

外界也關注，金管會是否允許有上市櫃公司利用減資稀釋小股東股權？張振山表示，並非允許不允許，是要看公司辦理減資合理性、減資是否會「做過頭」。（編輯：黃國倫）1110411