國有養殖用地拚漁電共生 國產署推兩機制加值綠能

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（中央社記者張璦台北11日電）發展綠色能源蔚為風潮，財政部國產署今天表示，針對漁電共生專區國有出租養殖用地，訂定自行辦理以及與光電業者複合使用辦理兩種方式，希望在兼顧漁民權益之下，為綠能加值。

國產署今天召開例行記者會表示，配合綠能政策並兼顧漁民權益原則，針對漁電共生專區國有出租養殖地承租人，設置地面型綠能設施辦理機制，已多次邀集行政院農業委員會、內政部及經濟部能源局等機關召開會議研商。

國產署指出，研商取得共識，訂定與養殖經營相結合的地面型綠能設施（即漁電共生）作業方式，並區分為「以承租人為主體」及「承租人與光電業者複合使用主體」兩類作業方式。

國產署指出，上述作業方式訂頒後，在漁電共生專區（即先行區、優先區及關注減緩區）範圍內，國有出租養殖地承租人若要辦理漁電共生，可選擇自行辦理，或與光電業者複合使用辦理。

國產署說，兩種方式均維持承租人依租約約定給付租金，而自行辦理漁電共生的承租人，須逐年另按實際售電收入的3%給付予國產署。

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國產署表示，與光電業者複合使用方式，為主動提供國有土地給兩主體共同使用的新措施，也是為配合中央綠能政策的突破之舉，並可充分體現「養殖為本，綠能加值」核心價值，創造漁業、電業及國產業務層面的多贏局面。

國產署指出，國有出租養殖地承租人必須在漁電共生專區辦理上述業務；如果是與光電業者複合使用，則承租人出具與業者複合使用同意書給業者前，需先徵詢國產署轄區分署、辦事處意見；等到國產署轄區分署、辦事處查無違約使用或欠繳情事，回復承租人得出具同意書後，就能辦理。（編輯：蘇志宗）1110411