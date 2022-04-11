樺漢3月首季營收創同期高 中國封控遞延1%訂單出貨

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北11日電）鴻海旗下工業電腦廠樺漢今天公布3月合併營收新台幣95.6億元、第1季營收242.2億元，雙創歷年同期新高；受到中國昆山與深圳防疫封控影響，第1季約1%訂單遞延出貨。

樺漢3月營收月增41.4%，年增15.7%；累計今年第1季合併營收242.2億元，年增20%，主要受惠於設計製造、品牌通路、系統整合3大事業穩定成長。

樺漢今年首季設計製造、品牌通路、系統整合營收比重分別為18.2%、41.8%、40%，主因歐美地區客戶對人工智慧物聯網（AIoT）及數位轉型需求強勁，加大對智能零售、金融、彩票機等相關產品的拉貨力道，以及雲端服務平台的業務持續增加，帶動樺漢個體今年第1季業績年增67.4%。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

樺漢透過新聞稿表示，中國昆山與深圳廠因配合當地政府防疫政策進行封閉式管理，雖第1季整體營收約1%的訂單遞延出貨，但受惠於各事業保持良好訂單及生產規劃，集團3月、第1季營收仍繳出歷史同期新高的成績。

樺漢謹慎因應中國疫情對整體供應鏈的影響，以目前掌握到的物流與生產排程來看，接單/出貨比值（B/B Ratio）維持1.25至1.3水準，集團整體第2季營運可望保持年增率高成長。（編輯：黃國倫）1110411