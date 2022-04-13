土洋聯手買超航空股 外資買超晶圓雙雄終結連賣

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（中央社記者鍾榮峰台北13日電）台股今天反彈價漲量縮，終場大漲310點重返17300點，成交量不到新台幣3000億元，航空雙雄華航、長榮航成為外資和投信青睞標的，外資今天轉買超晶圓雙雄，終結連日賣超。

法人指出，若外資買超規模擴大且買超天數連續增加，新台幣匯率有機會回升，可化解外資大幅賣超台股和資金流出的壓力。

台股今天跌深反彈，台積電、聯發科、聯電等電子權值股攜手航運股衝鋒，終場大盤上漲310.74點，收在17301.65點，收復萬七並重返17300點之上。

三大法人外資及陸資、投信、自營商同步買超，合計買超149.51億元，其中自營商買超12.59億元，投信買超31.31億元，外資及陸資買超105.61億元，外資終結連6日賣超台股，投信近10日有9日買超台股。

不過台股今天成交值仍相對萎縮，來到新台幣2609.59億元，加計盤後2631.09億元，台股近16個交易日中，僅3個單日成交值超過3000億元，近期呈現量縮走勢。

觀察今天外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，華航、長榮航、群創、長榮、陽明成為外資青睞前5大標的，分別買超5.03萬張、2.96萬張、1.67萬張、1.49萬張、1.49萬張。

除了航運股，鋼鐵族群也成為外資今天加碼標的，買超大成鋼、燁輝、中鋼各1.39萬張、1.08萬張、1萬張，躋身前10大買超個股。

在晶圓雙雄方面，外資今天買超聯電9724張，終結連7日賣超，外資今天也買超台積電3453張，終結連6日賣超。

觀察投信買賣超個股動向，長榮航和華航也成為前兩大加碼標的，各買超2.56萬張與2.48萬張，投信今天也買超台積電877張，不過卻賣超聯電2964張，排名投信賣超個股第1。

外資在台股動向成為市場關注焦點，第一金投顧董事長陳奕光接受中央社記者電訪分析，台股目前本益比不到13倍相對偏低，平均現金殖利率約5%，加上新台幣兌美元匯率仍相對趨貶，外部環境美國聯準會（Fed）加速升息、擴大縮減資產負債表抑制通膨壓力，若台股未破前波低點約16808點、未過前高約17767點，短線台股在萬七和17700點區間箱型整理。

摩爾投顧分析師林漢偉分析，若美元持續走強，外資在現貨市場持續調節台股，不排除再出現股匯雙殺風險；若外資買超規模擴大且買超天數連續增加，新台幣匯率有機會回升，可化解外資大幅賣超台股和資金流出的壓力。

華南投顧董事長儲祥生接受記者電訪表示，市場對於美聯準會加速升息縮表抑制通膨已有共識，儘管美國3月消費物價指數（CPI）年增率達8.5%，不過3月有俄羅斯與烏克蘭戰爭影響原物料價格，市場對CPI漲幅已有心理準備。

儲祥生預期，到5月美國消費物價指數年增率可能仍維持高檔，美國聯準會5月至6月可能各升息2碼，今年上半年升息幅度可能超過4碼，以抑制通膨。（編輯：楊凱翔）1110413