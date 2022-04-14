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台積電法說會下午登場 早盤股價彈升至578元

2022/4/14 09:14（4/14 09:43 更新）
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晶圓代工廠台積電14日股價持續反彈，早盤一度達新台幣578元。（中央社檔案照片）
晶圓代工廠台積電14日股價持續反彈，早盤一度達新台幣578元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹14日電）晶圓代工廠台積電今天股價持續反彈，早盤一度達新台幣578元，上漲5元，市值逼近15兆元。

台積電法人說明會將於今天下午登場，法人預期，台積電第2季營收可望較第1季再成長3%至6%，將續創歷史新高紀錄，全年美元營收成長目標將維持25%至30%。

外資在13日台積電法說會前夕轉賣為買，買超3452張。投信與自營商也同步買超台積電，壓寶台積電法說會行情意味濃厚。

台積電13日股價止跌強彈，收在573元，大漲16元，市值增加4148億元，攀高至14.85兆元。台積電美國存託憑證（ADR）重登100美元大關之上，達101.5美元，上漲4.06美元，漲幅4.17%。

台積電今天股價持續反彈，早盤最高達新台幣578元，上漲5元，市值增加1296億元，攀高至14.98兆元，並貢獻大盤指數約41點。（編輯：趙蔚蘭）1110414

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