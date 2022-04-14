台積電法說會受期待 法人：台股有機會續揚

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（中央社記者潘智義台北14日電）美股大漲，加上今天將舉行的台積電法人說明會受市場期待，法人認為，台股有機會續漲。

美股進入財報季，美股反彈收漲，道瓊工業指數上漲344.23點或1.01%，以34564.59點作收。標準普爾指數上揚49.14點或1.12%，收在4446.59點。科技股那斯達克指數揚升272.02點或2.03%，收13643.59點。費城半導體指數上漲71.85點或2.36%，收3119.32點。

台股13日收在17301.65點，大漲310.74點，重返萬七大關，並站回17300點之上，成交金額新台幣2609.58億元，加計盤後交易約2645.26億元。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台積電法說會可望釋出利多，台股也有續漲機會，尤其半導體、科技股最有表現空間。

黃文清指出，俄烏戰事利空消化後，台股第2季有機會再看萬八，甚至創新高。

產業動態方面，長華電材在13日的台灣證券交易所半導體暨新上市主題式業績發表會說明，轉投資導線架廠長科的高雄新廠，下半年設備移入試產；長科擴增沖壓產線，則預計第4季開始生產。

半導體封測材料商利機在業績發表會指出，今年均熱片、邏輯IC及記憶體載板業績可望逐季成長。

半導體IC通路商文曄宣布將透過100%持有子公司WT Semiconductor Pte. Ltd.，以總金額新加坡幣2.322億元（約新台幣49.36億元）、每股新加坡幣1.93元，取得世健科技100%股權，溢價約8%，藉此強化產品提供與市場擴張。

微控制器（MCU）廠笙泉在線上法人說明會指出，客戶規模不斷擴增，至去年底已達3783家客戶，看好32位元MCU及電源管理產品將是未來營運成長主要動能。

立榮航空因法人董事改派代表人公告董事長林志忠去職，14日將召集臨時董事會改選董事長，由於大股東之一的雲杉投資代表人改派為張國煒，市場推測，張國煒接任董事長的呼聲高。立榮航空對此傳言不願證實。（編輯：趙蔚蘭）1110414